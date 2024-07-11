Суд в Москве заочно приговорил политика Леонида Гозмана к 8,5 годам колонии по делу о «фейках» про армию

Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил политика Леонида Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российской армии по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Как сообщила пресс-служба судов города, Гозману также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

О деле против Гозмана стало известно в конце 2023 года. Поводом для преследования политика, как сообщалось, стали посты в фейсбуке и телеграм-канале с «искаженными утверждениями о руководстве России и Вооруженных силах РФ в ходе ». В прокуратуре Москвы уточнили, что речь идет о публикациях, размещенных в соцсетях Гозмана в апреле 2022 года.

Леонид Гозман после начала полномасштабного вторжения уехал из России, но затем вернулся, объяснив, что это был «нравственный выбор». В РФ Гозмана объявили «иностранным агентом», завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. После этого Гозман покинул Россию. Власти РФ объявили его в розыск.

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