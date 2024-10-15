Как российские чиновники, политики и бизнесмены (обманывая суды и Google) удаляют из интернета расследования о себе В этом им помогают сын бывшего пресс-секретаря Шойгу и друг Пескова. Главное из исследования «Проекта»

Антон Новодережкин / ТАСС / Profimedia

Издание «Проект» выпустило большое исследование о том, как российские политики, чиновники и бизнесмены пытаются обелить свою репутацию в интернете. В нем рассказывается, каким образом они добиваются удаления из сети негативной информации и продвижения в поисковиках положительных или нейтральных данных о себе. Как выяснили журналисты, в этом чиновникам помогают связанные с властью пиарщики и борцы с киберпреступностью. «Медуза» пересказывает главное из исследования «Проекта».

В исследовании рассказывается об услугах создания «цифрового профиля» политиков, чиновников и бизнесменов. Они подразумевают, что пиарщики пишут заказчикам положительные или нейтральные биографии, редактируют их страницы в «Википедии», следят за тем, чтобы негативные публикации удалялись или не попадали в топы выдачи поисковиков, а также продвигают клиентов в соцсетях.

По словам одного из собеседников «Проекта» на рынке пиар-услуг, в зависимости от сложности задач такая работа может занять примерно полгода и будет стоить от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей. Другой источник издания рассказал, что только продвижение позитивных текстов в топах поисковиков стоит 500−700 тысяч рублей в месяц.

Как выяснили журналисты, один из ключевых игроков на рынке «очистки» репутации чиновников и бизнесменов — пиар-холдинг «ПремьерМедиаИнвест», созданный в числе прочих Сергеем Колушевым (он друг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова) и Федором Щербаковым (сын бывшего пресс-секретаря Шойгу Марины Рыклиной). За 2022 год компании Щербакова и его партнеров заработали более 1,6 миллиарда рублей. Из них более полумиллиарда рублей поступили от государства — через Институт развития интернета (ИРИ), который спонсирует создание пропаганды.

расследование о деятельности ИРИ

«Чистыми руками взять патриотических денег и не зашквариться» Российский Институт развития интернета щедро финансирует военную пропаганду. Но деньги у него берут даже те, кто выступают против вторжения. Расследование «Медузы» и «Важных историй»

расследование о деятельности ИРИ

«Чистыми руками взять патриотических денег и не зашквариться» Российский Институт развития интернета щедро финансирует военную пропаганду. Но деньги у него берут даже те, кто выступают против вторжения. Расследование «Медузы» и «Важных историй»

Знакомый Щербакова утверждает, что у него было много клиентов среди политиков и бизнесменов. Причиной этому он называет Пескова, который мог отправлять переживающих за свой имидж чиновников именно к структурам Щербакова.

Другой игрок на рынке пиара, работающий с высокопоставленными клиентами, — компания Group-IB, которая официально специализируется на цифровой безопасности, а также сотрудничает со спецслужбами РФ и других стран в расследовании киберпреступлений. Сразу несколько источников «Проекта» из окружения российских политиков заявили, что к Group-IB можно обращаться за «чисткой репутации». Издание установило, что по крайней мере люди, связанные с этой компанией, занимались обелением репутации заказчиков в интернете.

Один из собеседников журналистов на рынке пиара заверил, что Group-IB не считается конкурентом структурам Щербакова и они могут вместе зачищать информацию о своих клиентах.

Несмотря на работу с российскими чиновниками, пиарщики, занимающиеся «очисткой репутации», попадают под уголовное преследование, отмечает «Проект». Так, основатель Grouр-IB Илья Сачков находится в заключении по делу о государственной измене с 2021 года. В 2023-м его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Щербаков осенью 2023-го уехал из России из-за уголовного дела о вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко и директора «Россетей» Андрея Рюмина за отказ от публикации критических постов в телеграм-каналах. Его бизнес-партнеров задержали. Щербаков был заочно арестован и объявлен в розыск.

подробнее о «чистке» на рынке телеграм-каналов

Теперь всех можно грести под себя Как «Ростех» — компания, поставляющая оружие для войны, — пытается «очистить» рынок телеграм-каналов. Расследование Светланы Рейтер и Ирины Панкратовой

подробнее о «чистке» на рынке телеграм-каналов

Теперь всех можно грести под себя Как «Ростех» — компания, поставляющая оружие для войны, — пытается «очистить» рынок телеграм-каналов. Расследование Светланы Рейтер и Ирины Панкратовой

«Проект» рассказал о схемах, которыми пользуются пиарщики для обеления репутации российских чиновников и бизнесменов. Так, в рамках одной из них они обманывают российские суды, чтобы получить так называемое .

«Идея проста: информация, которую нужно удалить, размещается на сайте-однодневке. К ней добавляются сведения, преднамеренно порочащие некое третье лицо, — объясняется в исследовании. — Этот третий человек обращается в суд, требуя запретить к распространению не только касающиеся его сведения, но и всю сопутствующую информацию».

Такой схемой воспользовалась глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она не стала напрямую судиться с авторами расследований из ФБК, обвинивших чиновницу в коррупции. В суд обратился москвич Иван Михальченко, который якобы тоже работал в Росприроднадзоре. Он обжаловал в суде статью, опубликованную на подставном сайте. В этой публикации повторялась вся информация из расследования ФБК о Радионовой, а также были добавлены сведения, которые порочили репутацию Михальченко и которые было легко оспорить в суде, пишет «Проект». В итоге суд запретил публикацию подставного сайта — а заодно и данные из расследования о Радионовой.

Таким образом главе Росприроднадзора не удалось добиться удаления самого расследования или его пересказов. Однако на основании решения суда можно сделать так, чтобы публикации было сложно найти в поисковых системах, в том числе «Яндексе» — поисковики, скорее всего, уберут их из выдачи на оснований жалоб и решения суда. При этом, отмечает «Проект», Радионовой удалось добиться этого практически не привлекая внимания СМИ — потому что она никак не была причастна к процессу Михальченко.

Другая схема «очистки» репутации используется для удаления информации о чиновниках из Google и западных поисковиков. В рамках этой схемы пиарщики выдают расследования независимых медиа за собственные материалы, а затем пишут жалобу в поисковик, ссылаясь на американский закон об авторском праве в цифровую эпоху ( ).

«Пиарщики копируют статью, которую заказчик требует удалить, и размещают ее на сайте-однодневке. При этом они хитрят с настройками времени — указывают, что копия была опубликована чуть раньше оригинала. После этого они, пользуясь тем, что оригинальная статья как будто была опубликована позже, пишут жалобу в Google на то, что неугодный материал был украден (и ссылаются на тот самый американский закон об авторском праве в цифровую эпоху). — описывает схему „Проект“. — Дальше они рассчитывают на сотрудников Google, которые, получив жалобу, часто верят фальшивой дате и удаляют статьи. После этого авторы кляуз уничтожают еще и свои однодневки и теперь могут отчитываться клиентам, что негативной информации больше нет в сети».

Таким образом пиарщикам удалось добиться удаления из поиска Google расследования центра «Досье» об отдыхе главы Росгвардии Виктора Золотова на Сейшелах, а также пересказов этого материала.

Что пытался спрятать Золотов — читайте здесь

Виктор Золотов трижды летал под Новый год на Сейшелы вместе с единственным поставщиком продуктов для Росгвардии и «обворожительными девушками» Главное из расследования центра «Досье»

Что пытался спрятать Золотов — читайте здесь

Виктор Золотов трижды летал под Новый год на Сейшелы вместе с единственным поставщиком продуктов для Росгвардии и «обворожительными девушками» Главное из расследования центра «Досье»

Всего «Проект» обнаружил более 1600 жалоб, поданных в Google с требованием удалить материалы с российских изданий и сайтов компромата из поисковой выдачи под предлогом плагиата. Все такие жалобы хранятся в базе Lumen — проекте Центра Беркмана Кляйна по изучению интернета и общества при Гарвардском университете. Сколько жалоб было удовлетворено, неизвестно.

При этом авторами жалоб в Google на материалы о российских чиновниках и бизнесменах указаны одни и те же люди. Иногда пиарщики используют имена реальных авторов расследований, информацию из которых им хочется удалить. Так, заявления на удаление из поиска копий расследования «Проекта» о бизнесмене Павле Кротове, работающем на главу Чечни Рамзана Кадырова, были поданы от имени журналисток Марии Жолобовой и Юлии Лукьяновой. Они подтвердили, что таких жалоб не подавали.

А вот какую информацию хотели спрятать о Кротове

«Проект» выпустил расследование о том, как Кадыров и Делимханов «крышуют» бизнес На них работает бывший продавец квартир умерших пожилых людей

А вот какую информацию хотели спрятать о Кротове

«Проект» выпустил расследование о том, как Кадыров и Делимханов «крышуют» бизнес На них работает бывший продавец квартир умерших пожилых людей

Третья схема, о которой рассказывается в исследовании, подразумевает массовую публикацию проплаченных новостей и биографий. Такие материалы «буквально забивают поисковики», отмечает «Проект», из-за чего расследования и негативные материалы о чиновниках опускаются в выдаче.

Новостное издание «Агентство», связанное с «Проектом», рассказало, кто еще из российских чиновников и бизнесменов пытался «очистить» свою репутацию — и какие материалы о себе требовал удалить из интернета.