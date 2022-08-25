Виктор Золотов трижды летал под Новый год на Сейшелы вместе с единственным поставщиком продуктов для Росгвардии и «обворожительными девушками» Главное из расследования центра «Досье»

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Sergei Karpukhin / Reuters / Scanpix / LETA

Директор Росгвардии Виктор Золотов и несколько его подчиненных в 2017-2019 годах посещали Сейшельские острова вместе с предпринимателем Борисом Ванинским, чей комбинат «Дружба народов» — монопольный поставщик продуктов Росгвардии. Об этом говорится в расследовании центра «Досье», некоммерческого проекта .

По данным «Досье», в декабре 2019 года вместе с Золотовым и Ванинским на Сейшелы на бизнес-джете Falcon 7Х летали двое сотрудников Росгвардии, генерал-лейтенант Роман Гаврилов и генерал-майор Иван Шмелев, а также сын Виктора Золотова Роман. Их сопровождали , в том числе Анастасия Буевич, которую «Досье» называет «постоянной спутницей Романа Золотова».

Информацию о том, что генералы Росгвардии летали на Сейшелы вместе с владельцем «Дружбы народов», авторам расследования подтвердили два независимых источника, которые имеют доступ к базам данных об авиаперелетах. По словам одного из них, эти же люди в декабре 2017 и декабре 2018 годов летали бизнес-джетами на Сейшелы, где провели по десять дней. При этом в 2017 году их также сопровождали генерал-полковник полиции Андрей Новиков и певица Лилу — бывшая девушка рэпера Гуфа Лилия Тарадыменко.

«Досье» утверждает, что первый полет генералов, Ванинского и их спутниц на Сейшелы состоялся 3 декабря 2017 года, на следующий день после того, как правительство России своим постановлением сделало комбинат «Дружба народов» монопольным поставщиком Росгвардии.

Изучив фотографии в соцсетях спутниц генералов и бизнесмена, которые отдыхают на море, автор расследования установил, что снимки сделали на пляже 5-звездочного отеля Four Seasons Resort Seychelles на Сейшелах.

По оценке «Досье», перелет из Москвы на Сейшелы и обратно на бизнес-джете Falcon 7Х в 2017-2019 годах стоил 160-170 тысяч евро. Десять дней проживания в отеле в то время стоили 12-20 тысяч евро в зависимости от номера, а аренда виллы с четырьмя спальнями — 115-121 тысячу евро.

Как указывает «Досье», доходы Виктора Золотова (около 100 тысяч евро в год в 2017-2019-х) не позволяют ему оплатить перелет на самолете бизнес-класса, а «единственный из всей компании, кто может позволить себе элитный отпуск, — это Борис Ванинский». Так, в 2017 году, когда комбинат «Дружба народов» начал поставлять продукты Росгвардии, компания показал выручку 1,37 миллиарда рублей, а в 2021-м — в семь раз больше, 9,8 миллиарда.

В августе 2018 года российский политик Алексей Навальный выпустил расследование о поставках продуктов в Росгвардию. В нем утверждалось, что после того, как комбинат «Дружба народов» стал единственным поставщиком продовольствия Росгвардии, закупочные цены резко и неоправданно выросли. После выхода расследования глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального «на дуэль» и пригрозил «сделать из него отбивную». Политик предложил Золотову формат дебатов, но тот отказался.

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