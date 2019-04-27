Росгвардия решила засекретить свои госзакупки после расследования Навального. Кратчайшая цепочка событий

Сергей Ведяшкин / Агенство городских новостей «Москва»

расследование

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В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального изучил госзакупки Росгвардии и выпустил расследование. Основные выводы: Росгвардия выбрала единственного поставщика продуктов питания, который знаком с командующим Виктором Золотовым; в результате цены выросли в два-три раза.

«дуэль»

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Золотов вызвал Навального «на дуэль», но от предложения провести вместо этого дебаты отказался. В итоге они обсудили коррупцию и другие вопросы заочно (краткий пересказ).

суды

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Росгвардия смогла добиться судебного решения об удалении расследования (Навальный его не удалил), но не смогла доказать, что новый поставщик привозит некачественные продукты. Золотов не смог правильно оформить иск к Навальному. ФАС ведет собственное расследование по запросу ФСБ, о результатах которого ничего не известно.

законопроект

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В апреле 2019 года (через восемь месяцев после расследования Навального) Росгвардия начала процедуру подготовки законопроекта, который позволит ведомству засекречивать госзакупки. Там объяснили, что ведомство выполняет задачи особой важности, а значит некоторая информация об «оснащенности войск Росгвардии не должна носить публичный характер».

Михаил Зеленский