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новости

Росгвардия решила засекретить свои госзакупки после расследования Навального. Кратчайшая цепочка событий

Meduza
Сергей Ведяшкин / Агенство городских новостей «Москва»
расследование

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального изучил госзакупки Росгвардии и выпустил расследование. Основные выводы: Росгвардия выбрала единственного поставщика продуктов питания, который знаком с командующим Виктором Золотовым; в результате цены выросли в два-три раза.

«дуэль»

Золотов вызвал Навального «на дуэль», но от предложения провести вместо этого дебаты отказался. В итоге они обсудили коррупцию и другие вопросы заочно (краткий пересказ).

суды

Росгвардия смогла добиться судебного решения об удалении расследования (Навальный его не удалил), но не смогла доказать, что новый поставщик привозит некачественные продукты. Золотов не смог правильно оформить иск к Навальному. ФАС ведет собственное расследование по запросу ФСБ, о результатах которого ничего не известно.

законопроект

В апреле 2019 года (через восемь месяцев после расследования Навального) Росгвардия начала процедуру подготовки законопроекта, который позволит ведомству засекречивать госзакупки. Там объяснили, что ведомство выполняет задачи особой важности, а значит некоторая информация об «оснащенности войск Росгвардии не должна носить публичный характер».

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Михаил Зеленский