«Не исключаю, что сыграло роль наше знакомство с Золотовым». Поставщик продуктов для Росгвардии рассказал о контрактах с ведомством

Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей «Москва»

Бизнесмен Борис Ванинский, один из владельцев компании «Дружба народов», которая с 2018 года является единственным поставщиком еды для Росгвардии, дал интервью телеканалу «Дождь» об обвинениях, выдвинутых против компании Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Вопросы ему задавали ведущие «Дождя» Ксения Собчак и Антон Желнов, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и редактор отдела расследований того же издания Роман Шлейнов. Представители ФБК, по словам Собчак, были приглашены на эфир, но не пришли. «Медуза» пересказывает главные заявления Ванинского. Точные цитаты приведены в кавычках.

Про цены

Претензия ФБК: После того, как «Дружба народов» стала поставщиком Росгвардии, цены на продукты значительно выросли: к примеру, если в контракте от декабря 2017 года цена свежей капусты за килограмм — 14,96 рубля, то в июльском контракте — 46,78. И так со многими другими продуктами.

Ответ Ванинского. Цены на овощи в России очень зависят от сезона. В декабре после урожая они стоят дешево, в начале лета — гораздо дороже. В магазинах в это время продается импорт, но Росгвардия может закупать только российские продукты (за редкими исключениями) и только соответствующие ГОСТам (а таких продуктов мало и они дороже). У Росгвардии есть проблемы с планированием закупок — нерационально покупать картофель в начале лета.

«Вопрос [в том], зачем они в мае месяце заказывают пиковую по цене картошку <…> при том, что они могли заложиться картошкой еще прошлогодней, обеспечив все потребности до августа. <…> Вопрос не в том, сколько стоила картошка. Картошка стоила, да, дорого, но это столько она стоит. Никто не закупает ранние овощи, которые начинаются в июне».

Про претензии ФСБ

В декабре издание РБК сообщило, что ФАС по просьбе ФСБ возбудила дело о поставках продуктов в Росгвардию по завышенным ценам. По данным РБК, в ФСБ выяснили, что в «Дружбе народов» закупали сосиски и сардельки через посредника у прежнего поставщика и в итоге «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

Ответ Ванинского: «Я не знаю ничего про претензию ФСБ». ФАС и Главная военная прокуратура проводят у нас проверки постоянно с января 2018 года, потому что каждый месяц кто-то обращается с заявлениями. ФАС возбудила за год два административных дела о завышении цен, но они при этом сами не знают, от какого уровня надо считать превышение.

Про связи с Золотовым и Медведевым

Претензия ФБК: Формальный владелец «Дружбы народов» — Борис Кантемиров. Ранее он служил во внутренних войсках МВД, на базе которых создали Росгвардию, а значит был подчиненным директора ведомства Виктора Золотова. Борис Ванинский связан с окружением премьер-министра Дмитрия Медведева — именно фирма Ванинского продала фонду «Дар» особняк Кушелева-Безбородко в Петербурге, упомянутый в расследовании «Он вам не Димон».

Ответ Ванинского: Борис Кантемиров ушел из внутренних войск МВД за десять лет до того, как Золотов стал их главнокомандующим. Он не формальный владелец компании, а один из партнеров. Я знаком с Золотовым с 1990-х, когда он возглавлял службу безопасности Анатолия Собчака, но мы не друзья. С Медведевым я не знаком, с фондом «Дар» не связан. Помещения в особняке Кушелева-Безбородко мы постепенно выкупали с 2006 года, он тогда был аварийным. В 2009 году из-за кризиса мы выставили их на торги и продали единственному желающему.

Про выбор единственного поставщика

Претензия ФБК: Раньше Росгвардия закупала продукты «у разных поставщиков в зависимости от региона», но потом «начальство смекнуло» и решило заработать на поставках. «У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат «Дружба народов» является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения».

Ответ Ванинского: В 2016-2017 годы Росгвардия «была завалена фальсификатами», а конкурсы выигрывали компании, созданные только что и лишь для участия в них. Мы написали Золотову письмо с предложением стать поставщиком Росгвардии в Крыму, но в итоге нам предложили работать для всего ведомства. »[Когда работаешь] с одним поставщиком, у тебя есть, с кого спрашивать и с кого получать информацию».

Мы не возим все продукты из Крыма, а закупаем в регионах, где находятся части Росгвардии. «От Иркутска на 400 километров два раза в неделю привезти 20 килограммов колбасы — можете себе представить, сколько стоит логистика?» В 2018 году мы заключили с Росгвардией более 400 контрактов, треть из них — «с отрицательной рентабельностью».

«Я не исключаю, что при выборе единственного поставщика сыграло роль то, что он [Золотов] нас знал». Наше конкурентное преимущество — доверие. Тем, кто с Золотовым не знаком, «ничего не могу посоветовать».

Про «отъем» активов в Крыму

Претензия ФБК: «Mясокомбинат «Дружба народов», где продукты закупаются по немыслимой цене, отжали у украинского олигарха [Юрия Косюка] в начале 2017 года. Он прямым текстом в интервью говорит: «Да, это был отъем»».

Ответ Ванинского: «А что он еще должен был говорить [украинским журналистам]? «Я в полном шоколаде, все купили по рыночной стоимости и только вот [президент Украины] Петр Алексеевич [Порошенко] не может никак разрулить со своей »?»

Активы Косюка в Крыму были куплены по рыночной цене. Это подтверждали компания Косюка «Мироновский хлебопродукт» и . У него публичная компания, работающая с зарубежными инвесторами — по несправедливой цене продать активы он не мог.

эфир «Дождя» смотрел Виктор Давыдов