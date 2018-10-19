Татами, дебаты, спортивное соревнование: как не состоялась дуэль Золотова с Навальным. Цепочка событий

Глава Росгвардии Виктор Золотов Михаил Метцель / ТАСС / Vida Press

В начале сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на поединок, пообещав сделать из главы ФБК «хорошую, сочную отбивную». Навальный, находившийся тогда под арестом, ответил только в середине октября, предложив провести поединок в форме дебатов. Золотов заявил, что имел в виду совсем другое. «Медуза» вспоминает, как развивались события.

23 августа

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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о коррупционных схемах в Росгвардии. В нем утверждалось, что поставка продуктов питания в ведомство осуществляется по завышенным в два-три раза ценам единственным поставщиком, который принадлежит человеку, связанному с Золотовым.

11 сентября

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Золотов записал видеообращение (его опубликовали в том числе на официальном канале Росгвардии на ютьюбе) к Навальному, в котором подверг его критике, назвав «марионеткой из американской пробирки» и «оппозиционной моськой». Глава Росгвардии оценил расследование ФБК как «оскорбительные клеветнические измышления», отметил, что за такое «испокон веков вызывали на дуэль» и потребовал от Навального «сатисфакции». «Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал Золотов.

24 сентября

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Навальный, находившийся под арестом во время обращения Золотова, вышел на свободу и почти сразу был снова задержан. На суде, который назначил ему еще 20 суток ареста, он сказал журналистам, что ответит главе Росгвардии, как только посмотрит ролик.

18 октября

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Навальный, вышедший из-под ареста за четыре дня до этого, опубликовал ответ на обращение Золотова. В нем он обвинил главу Росгвардии в глупости, воровстве и прошлых связях с криминальным миром. «Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в эфире Первого канала или второго канала, или любого другого федерального канала», — сказал глава ФБК. Он уточнил, что если федеральное ТВ не захочет показывать дебаты, их можно провести на ютьюбе.

19 октября

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Золотов отказался идти на дебаты с Навальным. Глава Росгвардии заявил, что приглашал Навального «на другое», отметив, что речь в его обращении шла «о спортивном соревновании, не более того». «Но на вопрос я его отвечу. И то, в чем он меня обвиняет, я тоже отвечу. Потом решим, [в каком формате]», — сказал Золотов.