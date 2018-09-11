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«Сейчас ты мне ответишь, каналья!»: в соцсетях шутят про дуэль Золотова и Навального

Meduza
10:32, 11 сентября 2018

Глава Росгвардии Виктор Золотов выпустил видеообращение к Алексею Навальному. В ответ на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках он вызвал оппозиционного политика на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую сочную отбивную». Теперь пользователи соцсетей шутят про Versus Battle и драку за гаражами, а также сравнивают этот конфликт с ссорой Тимати и Хабиба Нурмагомедова.

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