«Сейчас ты мне ответишь, каналья!»: в соцсетях шутят про дуэль Золотова и Навального
Глава Росгвардии Виктор Золотов выпустил видеообращение к Алексею Навальному. В ответ на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках он вызвал оппозиционного политика на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую сочную отбивную». Теперь пользователи соцсетей шутят про Versus Battle и драку за гаражами, а также сравнивают этот конфликт с ссорой Тимати и Хабиба Нурмагомедова.
Золотов досрочно признан блогером месяца в России— La Russie parle (@Russia_calls) September 11, 2018
Простые россияне сочные отбивные не едят. Это Золотов живёт как барон.— Vitalij (@One3Saratov) September 11, 2018
Глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на дуэль.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 11, 2018
Фотофакт: секунданты Золотова обеспечивают равенство сторон на дуэли. pic.twitter.com/lKjzXvaQdV
Гражданское общество-это когда на площади тебя дубасит Жириновский, а на ринге - Золотов.— Nikita V. (@bocman_azulis1) September 11, 2018
Может Золотов слишком буквально понял название Фонд Борьбы с Коррупцией?— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 11, 2018
- Тысяча чертей! Я Золотов- глава гвардейцев короля! Сейчас ты мне ответишь каналья Навальный! pic.twitter.com/Qep04Apllt— Бухлобай Жилдысбалдыевич 🇷🇺 (@Kizyak_aul) September 11, 2018
стадии принятия по Росгвардии:— слабоумие и отвага (@s_romanov) September 11, 2018
- Закупали все нормально. Просто сезонное изменение цен.
- Закупали нормально. Просто овощи стали качественней.
- Слыш ты чёрт, пошли выйдем
Золотов вызвал Навального на Versus Battle.— исксствнный интллкт (@ONEXXIII) September 11, 2018
Золотов feat Навальный скачать все альбомы— Kirill Artemenko (@be_art) September 11, 2018
Надеюсь, Навальный согласится, а дуэль пройдёт в камере спецприемника— РИП Новости (@riarip) September 11, 2018
Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль политика Алексея Навального в ответ на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках pic.twitter.com/c1iS11XW1Y— ПолитБюро'вь (@PolitBro) September 11, 2018
Золотов вычислил Навального по айпи— Солдаты НАТО (@alduckz) September 11, 2018
Блокбастер "Тьфу на тебя-3", Золотов в главной роли.— деградация и маразм📖 (@MelissaBrillian) September 11, 2018
Тина Канделаки прокомментировала возможность показа боя Золотова с Навальным на «МатчТВ»— La Russie parle (@Russia_calls) September 11, 2018
Директор Росгвардии Золотов вызвал Алексея Навального раз на раз за гаражами после школы.— Мальчик Евграф (@Pechenyshkin) September 11, 2018
ЛИГА ГНОЙНОГО 2019— AYTΛOX (@CthulhuMayCry) September 11, 2018
ХАБИБ vs ТИМАТИ
ЗОЛОТОВ vs НАВАЛЬНЫЙ
Предлагаю Навальному вызвать Золотова в PUGB— Сеньор Помидор (@STHbOPIIOMUDOP) September 11, 2018
ФАЙТ @navalny vs. #Росгвардия и #Золотов pic.twitter.com/zCX9bKUojy— П⚫лиция Ск⚫рби (@policeofsorrow) September 11, 2018