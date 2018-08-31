«Еще одно „громкое разоблачение“ так называемого „специалиста-антикоррупционера“». Росгвардия ответила на обвинения Алексея Навального

Росгвардия ответила политику Алексею Навальному в закупках продовольствия по завышенным ценам. Служба утверждает, что расследование Фонда борьбы с коррупцией не соответствует действительности, а все закупки прозрачны и проходят под контролем госорганов.

«Подобного рода „расследования“ псевдо-борцов с коррупцией являются заведомо сфальсифицированными и провокационными», — говорится в заявлении, размещенном на сайте Росгвардии.

Служба утверждает, что расследование Навального было проведено некорректно. Авторы не учли ряд показателей, которые применялись при заключении госконтрактов. В частности, при сравнении цен на овощи в декабре и июне они проигнорировали сезонный фактор: «когда на овощную продукцию, поставляемую после окончания массовых сезонных заготовок, предлагаются минимальные цены», а в межсезонье, в частности в июне, такие продукты дорожают.

Кроме того, в Росгвардии утверждают, что ФБК сравнивал цены на сок и сокосодержащий напиток. «Не совпали ни упаковка продукта, ни ее содержимое. Казалось бы, ну сок и сок, где же тут может быть подтасовка? Элементарно — достаточно сравнить цены на неидентичные товары».

Служба заявляет, что основная цель подобных «разоблачений» — «очередная неудавшаяся попытка автора и иже с ним напомнить о себе, чтобы заработать политические дивиденды».