Кто кормит Росгвардию и при чем тут Медведев. Новое расследование ФБК

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о поставке продуктов питания для Росгвардии.

В декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». С этой компанией были заключены контракты более чем на два миллиарда рублей.

ФБК, сравнив контракты на закупку для Росгвардии до и после того, как единственным поставщиком стала «Дружба народов», пришел к выводу, что закупочные цены на базовые продукты (например, капусту, лук и мясо) выросли в два-три раза.

Владельцем «Дружбы народов» числится Борис Кантемиров — бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД (на базе внутренних войск была создана Росгвардия). Главнокомандующим внутренними войсками МВД был Виктор Золотов, возглавляющий Росгвардию.

Последние несколько лет Кантемиров занимал руководящие посты в компаниях бизнесмена Бориса Ванинского, который, как считает ФБК, связан с окружением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Также Кантемиров был руководителем компании «Ресурс Сервис» — владельца участка, непосредственно прилегающего к, как пишет ФБК, «неофициальной резиденции» Медведева в Маслово в Подмосковье.

«У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат «Дружба Народов» является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения», — говорится в расследовании.

В марте 2017 года ФБК опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором говорилось, что Дмитрий Медведев пользуется дорогостоящей недвижимостью, которая формально принадлежит другим людям, так или иначе с ним связанным. После расследования «Он вам не Димон» в России прошли масштабные акции против коррупции.