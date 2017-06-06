Усманов просил удалить фрагменты расследования «Он вам не Димон», а суд потребовал удалить его целиком. Так можно было?

31 мая Люблинский суд Москвы вынес решение по иску миллиардера Алишера Усманова против Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Среди прочего, Усманов указывал, что фрагменты расследования «Он вам не Димон» порочат его деловую репутацию. В своем исковом требовании бизнесмен просил суд обязать Навального и ФБК удалить эти фрагменты, но судья Марина Васина пошла дальше и потребовала удалить весь фильм. И это не очень нормально.

Иски, подобные иску Усманова к Навальному, рассматриваются в гражданском суде. В Гражданско-процессуальном кодексе (ч. 3, ст. 196) написано:

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Это означает, что если Усманов попросил удалить фрагменты расследования «Он вам не Димон», судья Марина Васина не могла требовать удалить весь фильм и весь текст. То есть могла, но только в особых случаях, и в рамках действующего законодательства.

Что это за случаи?

Адвокат Сергей Бадамшин объяснил «Медузе», что здесь не идет речь о каком-то перечне случаев. По его словам, оговорка в 196-й статьей нужна, к примеру, для ситуаций, когда истец неверно формулирует свои исковые требования. В этом случае суду приходится выходить за рамки заявленного иска и исправлять требования так, чтобы они соответствовали федеральным законам. Например, если истец потребовал возмещения в сумме тысячи долларов, но не указал, по какому курсу эту сумму надо пересчитывать в рубли. Бадамшин добавил, что в ситуациях, когда суду приходится выходить за рамки искового требования, это должно оговариваться в решении со ссылкой на соответствующие законы.

В решении Люблинского суда по спору Усманова с Навальным о выходе суда за рамки искового требования ничего не сказано.

Возможно, судья решила, что удалить только фрагменты ролика все равно невозможно?

Да, можно предположить, что судья изменила текст решения, потому что сочла, что отредактировать ролик технически невозможно: в таком случае видео придется заново загружать и его url-адрес изменится. Но редактировать видео возможно. И еще в эту гипотезу плохо вписывается то обстоятельство, что представители Усманова просили удалить фрагменты публикаций — то есть речь шла не только о видеоролике, но и о тексте расследования. А уж текст расследования точно можно отредактировать.

Что говорят юристы Усманова?

Представители Усманова, как и прежде, указывают, что позиция суда не соответствует исковым требованиям миллиардера. Но они «рады, что суд принял их сторону».

Что говорят юристы Навального?

Адвокат Иван Жданов в переписке с «Медузой» 31 мая отметил, что самостоятельное «ужесточение» судом искового требование — это «нарушение самих основ процессуального законодательства». Навальный собирается оспорить решение Люблинского суда. Удалять расследование ни он, ни ФБК не намерены.