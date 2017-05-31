Суд постановил удалить фильм «Он вам не Димон». Пресс-служба Алишера Усманова считает иначе

Люблинский суд Москвы 31 мая вынес решение по иску бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Усманов требовал удаления порочащих его материалов и публикации опровержений. В частности, миллиардер был недоволен тем, что Навальный обвинял его в том, что он якобы дал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву — об этом шла речь в расследовании «Он вам не Димон» и одноименном фильме.

Большинство СМИ, в том числе государственное агентство ТАСС, сообщили, что суд постановил удалить видеоролики и публикации, которые задели честь, достоинство и деловую репутацию Алишера Усманова. «Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации , размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее трех месяцев на этих адресах», — процитировал ТАСС судью. Сам Навальный и сотрудники ФБК тоже услышали, что суд постановил удалить весь фильм целиком.

Пресс-служба Алишера Усманова поняла решение суда иначе. Как говорится в письме представителей бизнесмена «Медузе», «согласно требованиям истца и решению суда ответчик обязан удалить фрагменты фильма „Он вам не Димон“, порочащие А.Б. Усманова, а не весь фильм».

В ответ на просьбу «Медузы» объяснить, почему в пресс-службе решили, что удалять нужно не весь ролик, а только его часть, там заявили:

«Не успел пройти суд, а господин Навальный снова начал лгать и извиваться. Так, он заявляет, что не будет удалять свой злополучный ролик. Однако в соответствии с исковым требованием А.Б. Усманова и решением суда, этот иск удовлетворившим, удалению подлежат только те фрагменты этого ролика, а также других материалов Навального и ФБК на YouTube и его собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова. Подчеркиваем, мы в своем иске не принуждаем Навального удалять весь ролик целиком. В очередной раз Навальный делает ставку на манипуляцию общественным мнением, что вызывает уже не удивление, а отвращение. Предлагаем дождаться официального документа суда, чтобы делать выводы».

В иске (стр. 15) Усманов действительно требует, что удалить нужно только порочащие его « фрагменты публикаций » — как с сайта dimon.navalny.com, так и из ролика на канале Навального.

Однако судья, оглашая решение, говорила о другом. Вот точная цитата: «Обязать Навального А.А., некоммерческую организацию Фонд борьбы с коррупцией в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу удалить размещенные в сети интернет на сайтах по электронным адресам dimon.navalny.com, navalny.com, fbk.info, на канале YouTube.com, социальной сети Facebook публикации и видеоролики , содержащие вышеуказанные сведения».

На этой видеозаписи можно расслышать, что речь идет о публикациях и видеороликах, а не об их фрагментах (отметка 2:40).

Усманов vs. Навальный. Люблинский суд. Оглашение решения Навальный LIVE

Адвокат Навального Иван Жданов в разговоре с «Медузой» не исключил, что в решении суда будет использована именно формулировка про удаление порочащих Усманова «фрагментов». Он уточнил, что закон не допускает расхождений между содержанием текста решения и решением, озвученным в зале суда, но заметил при этом, что такие случаи в его практике бывали.

По мнению главного редактора « » Сергея Смирнова, во время оглашения решения судьей может возникнуть недопонимание, связанное с формулировками. «Дело в том, что судья оперирует юридическими терминами. В данной ситуации журналисты слышали формулировку судьи про удаление ролика — именно в такой редакции новость попала в медиа. Вполне возможно, что судья решила, что сперва она перечислит, какие именно сведения надо удалить, а потом перечислит сайты, откуда их нужно удалить. Но формулировка была однозначно кривая», — предполагает Смирнов.

Навальный отказался удалять фильм «Он вам не Димон» и пообещал добиваться отмены решения суда. По словам адвоката Жданова, если подтвердится гипотеза о разночтении между тем, что написано в приговоре, и тем, что сказала судья, это станет «еще одним железобетонным основанием для отмены решения».

Текст решения суд передаст сторонам в течение пяти рабочих дней.