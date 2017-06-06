Решение суда: Навальный должен удалить фильм «Он вам не Димон» целиком. Пресс-служба Алишера Усманова все еще считает иначе

Люблинский суд Москвы 31 мая решил, что Алексей Навальный должен удалить расследование «Он вам не Димон». В числе прочего в фильме говорится, что предприниматель Алишер Усманов дал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву. Именно Усманов подал в суд на Навального, хотя большая часть расследования была посвящена близким к Медведеву людям, а не Усманову.

Представители Алишера Усманова не просили удалять фильм и расследование целиком, а только фрагменты, посвященные их доверителю. Поэтому даже после того, как судья зачитала решение, где говорилось, что фильм нужно удалить целиком, они настаивали на обратном. В пресс-службе Усманова заявили: «Согласно требованиям истца и решению суда ответчик обязан удалить фрагменты фильма „Он вам не Димон“, порочащие А.Б. Усманова, а не весь фильм ».

6 июня «Медуза» получила решение суда. В нем прямо говорится, что Алексей Навальный должен удалить фильм целиком со всех площадок: с сайта расследования, со страницы в фейсбуке и с сайта Фонда борьбы с коррупцией.

Скриншот решения Люблинского районного суда

В пресс-службе Алишера Усманова «Медузе» заявили: «Мы рады, что суд принял нашу сторону, однако вновь обращаем внимание общественности на то, что в соответствии с исковым требованием А.Б. Усманова, удалению подлежат только те фрагменты этого ролика, а также других материалов Навального и ФБК на YouTube и его собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова и будем этого добиваться в любом случае».

Что именно имеют в виду в пресс-службе, неясно. На вопрос, означает ли их заявление, что Усманов будет обжаловать решение суда, в пресс-службе сказали: «Без комментариев».

Навальный удалять ничего не собирается.