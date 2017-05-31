Как так вышло, что Дмитрию Медведеву даже не пришлось судиться ради удаления фильма «Он вам не Димон»?

В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование про премьера Медведева. В нем говорилось, что благотворительные фонды его однокурсников владеют резиденциями, где бывает чиновник, и яхтами, на которых он отдыхает. Только в одной главе речь шла о миллиардере Алишере Усманове. По версии ФБК, бизнесмен дал взятку Медведеву: предприниматель подарил усадьбу на Рублевке одному из фондов, связанных с близкими премьеру людьми.

Расследование было посвящено Медведеву; вслед за его публикацией по всей России прошли массовые акции протеста — однако единственный полноценный комментарий самого премьера по поводу фильма сводился к тому, что это «компот». Медведев не стал подавать в суд на Навального.

Зато вместо него в суд пошел Усманов, которому посвящена только одна глава в фильме. В расследовании Навального — 11 тысяч слов. Усманов упоминается 14 раз (включая подпись к фото), Медведев — 199 раз.

Суд по иску Усманова постановил удалить все расследование целиком, при том что бизнесмен — не главный фигурант публикации ФБК. Так Медведеву не пришлось делать практически ничего, чтобы добиться удаления расследования о себе.