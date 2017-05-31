Не Димон теперь Димон: реакция соцсетей на решение суда по иску Усманова

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск Алишера Усманова к Алексею Навальному. Судья обязала оппозиционера удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, Навальный должен удалить одноименный сайт и опровергнуть свои слова про Усманова.

Подробнее об этом Усманов против Навального. Решение суда в одной картинке

В соцсетях предположили, что суд своим решением решил опровергнуть утверждение «он вам не Димон».

Не Димон теперь Димон — dr.flyer☇ (@dr_flyer77) May 31, 2017

Суд постановил, что он вам Димон — Чепулис 🎲🚲⌛️💊👑🔫 (@rusekey) May 31, 2017

Навальный отказался удалять фильм. Но «Он вам не Димон» теперь запрещенка, распространять который — весело, но опасно.

хочу, чтобы теперь на кубах Навального раздавали нарезанные болванки с фильмом "он вам не димон" — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) May 31, 2017

Псс, парень!

У меня тут для тебя запрещёнка.

https://t.co/sRRDLHtCtY

Узнай правду про Премьер министра. — Аня Литвиненко (@Litvinenko_aa1) May 31, 2017

«А пойдём ко мне? У меня Димон есть» — диана ибрагимовна (@lakritos) May 31, 2017

Продам запрещённый фильм расследование Алексея @navalny , Он не Димон! Дорого!!! Закладка будет в Казахстане! — Товарищъ Пухов (@Pooh72Rus) May 31, 2017

Скачаю "Он вам не Димон" и буду продавать диски

Хотя нет, уголовное дело состряпают, это же не наркотиками торговать, а куда серьезнее — ваш юрочка 🏳️‍🌈 (@TOHHA_MXA) May 31, 2017

Бегу качать "он вам не Димон" pic.twitter.com/PhO74vDpul — пиломан (@nebopaina) May 31, 2017

будем собираться на подпольных квартирах, смотреть "он вам не димон" и слушать песни ансамбля христа спасителя и мать сыра земля — devildetailz (@devildetailz) May 31, 2017

Суд постановил раздавить бульдозером видео "Он вам не Димон". — Педантичный Милонов (@razum_milonova) May 31, 2017

Скоро



«Он вам не Димон» есть? А если найду? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) May 31, 2017

Суд обязал Навального удалить из сети фотографию с концерта Beyonce. — Генси ☮ (@fcuktv) May 31, 2017

Ну и, кстати, не посмотреть ли нам еще раз фильм "Он вам не Димон"? https://t.co/hfmxDqVnZp pic.twitter.com/C3J9726qyz — Tanya Felgengauer (@t_felg) May 31, 2017

Порносайт PornHub уже предложил «Димону» убежище, а твиттер MDK посоветовал удалить весь интернет.

Суду стоит обязать Навального удалить интернет, чтобы не было никакой возможности опорочить честь Алишера Усманова — #MDK (@mudakoff) May 31, 2017

Осталось дождаться нового видео от блогера Усманова.