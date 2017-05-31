шапито

Не Димон теперь Димон: реакция соцсетей на решение суда по иску Усманова

Meduza
13:33, 31 мая 2017

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск Алишера Усманова к Алексею Навальному. Судья обязала оппозиционера удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, Навальный должен удалить одноименный сайт и опровергнуть свои слова про Усманова.

Подробнее об этом

В соцсетях предположили, что суд своим решением решил опровергнуть утверждение «он вам не Димон».

Навальный отказался удалять фильм. Но «Он вам не Димон» теперь запрещенка, распространять который — весело, но опасно.

Порносайт PornHub уже предложил «Димону» убежище, а твиттер MDK посоветовал удалить весь интернет.

Осталось дождаться нового видео от блогера Усманова.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться