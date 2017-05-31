Не Димон теперь Димон: реакция соцсетей на решение суда по иску Усманова
Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск Алишера Усманова к Алексею Навальному. Судья обязала оппозиционера удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, Навальный должен удалить одноименный сайт и опровергнуть свои слова про Усманова.
В соцсетях предположили, что суд своим решением решил опровергнуть утверждение «он вам не Димон».
Не Димон теперь Димон— dr.flyer☇ (@dr_flyer77) May 31, 2017
Суд постановил, что он вам Димон— Чепулис 🎲🚲⌛️💊👑🔫 (@rusekey) May 31, 2017
May 31, 2017
Навальный отказался удалять фильм. Но «Он вам не Димон» теперь запрещенка, распространять который — весело, но опасно.
хочу, чтобы теперь на кубах Навального раздавали нарезанные болванки с фильмом "он вам не димон"— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) May 31, 2017
Псс, парень!— Аня Литвиненко (@Litvinenko_aa1) May 31, 2017
У меня тут для тебя запрещёнка.
https://t.co/sRRDLHtCtY
Узнай правду про Премьер министра.
«А пойдём ко мне? У меня Димон есть»— диана ибрагимовна (@lakritos) May 31, 2017
Продам запрещённый фильм расследование Алексея @navalny , Он не Димон! Дорого!!! Закладка будет в Казахстане!— Товарищъ Пухов (@Pooh72Rus) May 31, 2017
Скачаю "Он вам не Димон" и буду продавать диски— ваш юрочка 🏳️🌈 (@TOHHA_MXA) May 31, 2017
Хотя нет, уголовное дело состряпают, это же не наркотиками торговать, а куда серьезнее
Бегу качать "он вам не Димон" pic.twitter.com/PhO74vDpul— пиломан (@nebopaina) May 31, 2017
будем собираться на подпольных квартирах, смотреть "он вам не димон" и слушать песни ансамбля христа спасителя и мать сыра земля— devildetailz (@devildetailz) May 31, 2017
Суд постановил раздавить бульдозером видео "Он вам не Димон".— Педантичный Милонов (@razum_milonova) May 31, 2017
Скоро— Мысли Перзидента (@VVP2_0) May 31, 2017
«Он вам не Димон» есть? А если найду?
Суд обязал Навального удалить из сети фотографию с концерта Beyonce.— Генси ☮ (@fcuktv) May 31, 2017
Ну и, кстати, не посмотреть ли нам еще раз фильм "Он вам не Димон"? https://t.co/hfmxDqVnZp pic.twitter.com/C3J9726qyz— Tanya Felgengauer (@t_felg) May 31, 2017
Порносайт PornHub уже предложил «Димону» убежище, а твиттер MDK посоветовал удалить весь интернет.
Суду стоит обязать Навального удалить интернет, чтобы не было никакой возможности опорочить честь Алишера Усманова— #MDK (@mudakoff) May 31, 2017
Осталось дождаться нового видео от блогера Усманова.
Ну все. Жду нового выпуска Усманов Шоу. Поскорей бы уже.— Anton Shcherbakov (@MrGoldLion) May 31, 2017