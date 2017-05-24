«Тьфу на тебя-2»: в соцсетях обсуждают превращение Усманова в видеоблогера

Миллиардер Алишер Усманов выпустил утром 24 мая свое второе видеообращение к Алексею Навальному. Он сравнил оппонента с героем «Собачьего сердца» Шариковым и отказался от дебатов. А еще сказал: «Тьфу на тебя еще раз».

Господи, да там реально ещё одно видеообращение Усманова. Я думал это шутка. — Alexey Navalny (@navalny) May 24, 2017

А Усманов вот реально в ролике говорит: "Тьфу на тебя еще раз!"

Интересно, сколько еще мы видеообращений с таким посылом увидим? — Alena Vershinina (@alenawenger) May 24, 2017

Усманов обязательно запишет третье видео, ведь чтобы не сглазили нужно плюнуть трижды. — Генси ☮ (@fcuktv) May 24, 2017

Алишер Усманов отодвигает кнопку play на YouTube, которая ему мешает. Настоящий хозяин интернета! pic.twitter.com/lmiRiGlhS3 — Лось (19,6) (@poooovar) May 24, 2017

Перед видео Усманова некоторым зрителям показывали рекламу жевательной резинки Orbit со слоганом «Время блистать». Получилось в тему.

Миллиардер Алишер Усманов записал новое, второе по счету, обращение к Алексею Навальному.

Алишер Бурханович, время Блистать pic.twitter.com/HFL3J5OLpw — Брови Брежнева (@bydrbre_) May 24, 2017

Многие комментаторы отметили, что с выходом второго видео Усманов окончательно закрепился в амплуа видеоблогера — наравне с Сашей Спилберг и Сергеем Дружко.

А @navalny все-таки сделал из Усманова видео-блогера. Неугомонный Алишер Бурханович выпустил второй ролик. — Alena Vershinina (@alenawenger) May 24, 2017

Усманов продолжает захватывать движение пожилых блогеров. Во втором выпуске его шоу «Обращение» уже заметно фирменное прощание. — Biffy (@_bas1l_) May 24, 2017

2018 г. Блогер #Усманов Навальному: "Тьфу на тебя 152 раз!" — Юрий Иванов (@yu_ivanov) May 24, 2017

Уруру, Усманов рвет топы, Дружко берегись, скоро тебя не будет в топе — Ururu (@ururu__ur) May 24, 2017

Усманову не дает покоя слава Саши Спилберг. Дайте ему в думе выступить уже — i-Мекко (@Tempus77) May 24, 2017

Почему перед началом второго эпизода "Обращения Усманова к Навальному" не показали, что было в предыдущих сериях?! 2 из 10. Не рекомендую. — Артём Дерягин (@DerArto) May 24, 2017

А заставку к видеоблогу Усманова так и не придумали :(( хоть бы песенку какую, как у Дудя, например, сделали бы. — шило в стенку (@michaelnacke) May 24, 2017

Некоторые обратили внимание на то, что выросло качество видео, — и предположили, как проект Усманова будет развиваться дальше.

Усманову, кстати, на втором видео поставили свет, сделали цветокоррекцию, и подправили угол съемки. Осталось найти хорошего копирайтера. — Митя Алешковский (@aleshru) May 24, 2017

у усманова второе обращение намного лучше в качестве съемки

растёт новый видеоблогер (не дай бог) — Орлэн (@pisos_ebasos) May 24, 2017

К третьему видео в ролике Усманова должна появиться рекламная интеграция, например вставка с Badoo. Тогда можно короновать в видеоблогеры. — Wylsacom (@wylsacom) May 24, 2017

А кому-то видео миллиардера напомнило кино. Или ситуации из жизни.

@oldLentach Алишер Усманов в блокбастере "Тьфу на тебя-2"! — Natalia Strahl (@nataliastrahl) May 24, 2017

Алишер Усманов в фильме "Тьфунатебятор 2: без извинений день" — art.kondakov (@tovarisch_che) May 24, 2017

Тьфу на тебя pic.twitter.com/bE9ovgvI96 — Homo incredulus (@_NomenNescio_) May 24, 2017

Когда научник прочитал мой курсач, написанный за ночь pic.twitter.com/nXbmbiX7q0 — BuzzFeed Russia (@BuzzFeedRU) May 24, 2017

Одной из самых цитируемых фраз из второго обращения Усманова стала его отсылка к Шарикову — он назвал оппозиционера «Алексеем Полиграфовичем Навальным».

Алексей Полиграфович. +100500. 😂 — Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) May 24, 2017

алексей полиграфович навальный — лютокот (@uarezhka) May 24, 2017