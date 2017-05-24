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«Тьфу на тебя-2»: в соцсетях обсуждают превращение Усманова в видеоблогера

Meduza
08:02, 24 мая 2017

Миллиардер Алишер Усманов выпустил утром 24 мая свое второе видеообращение к Алексею Навальному. Он сравнил оппонента с героем «Собачьего сердца» Шариковым и отказался от дебатов. А еще сказал: «Тьфу на тебя еще раз».

Перед видео Усманова некоторым зрителям показывали рекламу жевательной резинки Orbit со слоганом «Время блистать». Получилось в тему.

Многие комментаторы отметили, что с выходом второго видео Усманов окончательно закрепился в амплуа видеоблогера — наравне с Сашей Спилберг и Сергеем Дружко.

Некоторые обратили внимание на то, что выросло качество видео, — и предположили, как проект Усманова будет развиваться дальше.

А кому-то видео миллиардера напомнило кино. Или ситуации из жизни.

Одной из самых цитируемых фраз из второго обращения Усманова стала его отсылка к Шарикову — он назвал оппозиционера «Алексеем Полиграфовичем Навальным».

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