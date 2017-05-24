«Тьфу на тебя-2»: в соцсетях обсуждают превращение Усманова в видеоблогера
Миллиардер Алишер Усманов выпустил утром 24 мая свое второе видеообращение к Алексею Навальному. Он сравнил оппонента с героем «Собачьего сердца» Шариковым и отказался от дебатов. А еще сказал: «Тьфу на тебя еще раз».
May 24, 2017
Господи, да там реально ещё одно видеообращение Усманова. Я думал это шутка.— Alexey Navalny (@navalny) May 24, 2017
А Усманов вот реально в ролике говорит: "Тьфу на тебя еще раз!"— Alena Vershinina (@alenawenger) May 24, 2017
Интересно, сколько еще мы видеообращений с таким посылом увидим?
Усманов обязательно запишет третье видео, ведь чтобы не сглазили нужно плюнуть трижды.— Генси ☮ (@fcuktv) May 24, 2017
Алишер Усманов отодвигает кнопку play на YouTube, которая ему мешает. Настоящий хозяин интернета! pic.twitter.com/lmiRiGlhS3— Лось (19,6) (@poooovar) May 24, 2017
Перед видео Усманова некоторым зрителям показывали рекламу жевательной резинки Orbit со слоганом «Время блистать». Получилось в тему.
Миллиардер Алишер Усманов записал новое, второе по счету, обращение к Алексею Навальному.— Брови Брежнева (@bydrbre_) May 24, 2017
Алишер Бурханович, время Блистать pic.twitter.com/HFL3J5OLpw
Многие комментаторы отметили, что с выходом второго видео Усманов окончательно закрепился в амплуа видеоблогера — наравне с Сашей Спилберг и Сергеем Дружко.
А @navalny все-таки сделал из Усманова видео-блогера. Неугомонный Алишер Бурханович выпустил второй ролик.— Alena Vershinina (@alenawenger) May 24, 2017
Усманов продолжает захватывать движение пожилых блогеров. Во втором выпуске его шоу «Обращение» уже заметно фирменное прощание.— Biffy (@_bas1l_) May 24, 2017
@varlamov Шурыгина, Дружко, Усманов - столько хайпа— sbormotyn (@sbormotyn) May 24, 2017
2018 г. Блогер #Усманов Навальному: "Тьфу на тебя 152 раз!"— Юрий Иванов (@yu_ivanov) May 24, 2017
Уруру, Усманов рвет топы, Дружко берегись, скоро тебя не будет в топе— Ururu (@ururu__ur) May 24, 2017
Усманову не дает покоя слава Саши Спилберг. Дайте ему в думе выступить уже— i-Мекко (@Tempus77) May 24, 2017
Почему перед началом второго эпизода "Обращения Усманова к Навальному" не показали, что было в предыдущих сериях?! 2 из 10. Не рекомендую.— Артём Дерягин (@DerArto) May 24, 2017
А заставку к видеоблогу Усманова так и не придумали :(( хоть бы песенку какую, как у Дудя, например, сделали бы.— шило в стенку (@michaelnacke) May 24, 2017
Некоторые обратили внимание на то, что выросло качество видео, — и предположили, как проект Усманова будет развиваться дальше.
Усманову, кстати, на втором видео поставили свет, сделали цветокоррекцию, и подправили угол съемки. Осталось найти хорошего копирайтера.— Митя Алешковский (@aleshru) May 24, 2017
у усманова второе обращение намного лучше в качестве съемки— Орлэн (@pisos_ebasos) May 24, 2017
растёт новый видеоблогер (не дай бог)
К третьему видео в ролике Усманова должна появиться рекламная интеграция, например вставка с Badoo. Тогда можно короновать в видеоблогеры.— Wylsacom (@wylsacom) May 24, 2017
А кому-то видео миллиардера напомнило кино. Или ситуации из жизни.
@oldLentach Алишер Усманов в блокбастере "Тьфу на тебя-2"!— Natalia Strahl (@nataliastrahl) May 24, 2017
Алишер Усманов в фильме "Тьфунатебятор 2: без извинений день"— art.kondakov (@tovarisch_che) May 24, 2017
Тьфу на тебя pic.twitter.com/bE9ovgvI96— Homo incredulus (@_NomenNescio_) May 24, 2017
Когда научник прочитал мой курсач, написанный за ночь pic.twitter.com/nXbmbiX7q0— BuzzFeed Russia (@BuzzFeedRU) May 24, 2017
Одной из самых цитируемых фраз из второго обращения Усманова стала его отсылка к Шарикову — он назвал оппозиционера «Алексеем Полиграфовичем Навальным».
Алексей Полиграфович. +100500. 😂— Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) May 24, 2017
алексей полиграфович навальный— лютокот (@uarezhka) May 24, 2017
ну, с "тьфу на тебя" перебор был еще в первом видео, во втором зря) но "Алексей Полиграфович" и "высокохудожественный врун" это хорошо, да)— Leery clerk (@boroda059) May 24, 2017