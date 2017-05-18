шапито

Алишер Усманов читает «Кровосток» Десять коубов про обращение миллиардера к Алексею Навальному

Meduza
16:44, 18 мая 2017

18 мая миллиардер Алишер Усманов опубликовал видеообращение к политику Алексею Навальному. Один 12-минутный ролик оказался полон ярких высказываний, которые немедленно разошлись на мемы. А еще видео с Усмановым оказалось идеальным материалом для изготовления коубов: пользователи накладывали на ролик треки «Касты» и «Кровостока», а также миксовали слова миллиардера с выдержками из фильмов.

Алишер Усманов и «Каста»

Алишер Усманов против Алексея Навального (Каста edition)
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Алишер Усманов и Микки Авалон

Алишер Усманов против Алексея Навального (my dick)
Dmitry Petrov

Алишер Усманов и Бродский

Алишер Усманов читает Бродского
Anna Kuklenko

Алишер Усманов и «Кровосток»

Осторожно: в видео звучит нецензурная лексика.
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Алишер Усманов и «Крестный отец»

Алишер Усманов крёстный отец
Dmítrij Jevgénijevič Ačkásov

Алишер Усманов и мейхана

щас будет классный мейхана
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Алишер Усманов и Лидия Аркадьевна

Алишер Усманов: Навальный — очень нехороший человек
Ilya Shepelin

Алишер Усманов и «Кровь и бетон»

Алишер Усманов ответ Алексею Навальному
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Алишер Усманов и «Афоня»

Сигнал из милиции
Sergey Lesin

Алишер Усманов и «Антикиллер»

Плевок Усманова
Ded s kozoi

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