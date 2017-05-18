шапито

Алишер Усманов читает «Кровосток» Десять коубов про обращение миллиардера к Алексею Навальному

18 мая миллиардер Алишер Усманов опубликовал видеообращение к политику Алексею Навальному. Один 12-минутный ролик оказался полон ярких высказываний, которые немедленно разошлись на мемы. А еще видео с Усмановым оказалось идеальным материалом для изготовления коубов: пользователи накладывали на ролик треки «Касты» и «Кровостока», а также миксовали слова миллиардера с выдержками из фильмов.