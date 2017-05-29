Навальный спорит с Усмановым об изнасиловании. Разбор «Медузы»

Алексей Навальный опубликовал подробный ответ на видеообращения Алишера Усманова. Одна из важных точек конфликта между политиком и миллиардером — обвинение в изнасиловании. Навальный в эфире на своем ютьюб-канале 11 апреля мимоходом сказал, что Усманов мог сидеть за сексуальное преступление. Усманов посчитал это заявление клеветой и включил цитату в свой судебный иск против политика. «Медуза» кратко разбирает ответ Навального в части, посвященной этому обвинению.

1. Навальный говорит, что не обвинял Усманова в изнасиловании

Цитата

«Интересно, что Усманов врет в своих роликах, говоря о том, что я утверждаю об изнасиловании».

Разбор

Да, в эфире на своем ютьюб-канале Навальный действительно не обвинял Усманова напрямую. Он сказал, что тот отсидел «то ли за мошенничество, то ли за изнасилование». При этом ответ, опубликованный 29 мая, строится примерно так:

Навальный ссылается на заголовок статьи посла Великобритании в Узбекистане Крэйга Мюррея. В заголовке прямо утверждается, что Усманов обвинялся в изнасиловании;

Навальный говорит, что больше верит послу.

Получается, что Навальный все-таки согласен с этим утверждением.

2. Навальный ссылается на посла Крэйга Мюррея

Цитата

«Он [Мюррей] давно опубликовал следующую информацию и настаивает на ее достоверности:

Перевожу: Алишер Усманов — злобный бандит, преступник, рэкетир, торговец героином и был обвинен в изнасиловании».

Разбор

Да, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крэйг Мюррей действительно упоминал обвинения в изнасиловании против Усманова. Но он никогда не писал, что Усманов «отсидел» за изнасилование — он писал только про обвинения. Навальный перевел громкий заголовок, однако не стал цитировать фрагмент самого текста, где, собственно, и говорится об обвинениях.

«В Узбекистане Усманова также преследует широко распространенное мнение, что он совершил зверское изнасилование, которое замяли, а жертва и другие осведомленные люди исчезли. Печаль в том, что это не особенно примечательный случай. Изнасилование сильными мира сего — повседневное событие в Узбекистане, о чем, опять-таки, сказано в книге „Убийство в Самарканде“ на странице 120. Если кто-то обладает более подробными свидетелями об этом конкретном деле — пожалуйста, комментируйте».

Крэйг Мюррей ссылается на «широко распространенное мнение» (widespread belief) и просит у читателей подробностей. Так что говорить, что он «настаивает на достоверности» этой информации и приводить ссылку на такую запись в блоге, — странно.

3. Навальный говорит, что Усманов решил не судиться с Мюрреем в британском суде

Цитата

«Эти утверждения висят в сети прямо сейчас. Не анонимно, а прямо на официальном сайте. Но Алишер Усманов почему-то не судится с послом Мюрреем в британском суде. Он хочет судиться со мной в российском.

Как вы думаете, почему?

Наверное, по той же самой причине, что сует нам бумажки узбекского суда, реабилитировавшего его в 2000 году, но показывать приговор не хочет».

Разбор

Усманов и правда не стал обращаться в британский суд с иском против Мюррея. Его представители добились, чтобы лондонский провайдер бывшего посла заблокировал его блог. Мюррей говорил The Times, что, по его мнению, Усманов испугался подавать в суд, потому что во время процесса могли всплыть нелицеприятные факты из его биографии.

4. Навальный предлагает верить послу, потому что посол — это посол

Цитата

«Я верю своим глазам. Я точно знаю, что английский посол в Узбекистане — это человек, с которым местные власти общаются на высшем уровне. Который имеет доступ к секретной информации спецслужб. Для которого собирает информацию все посольство».

Разбор

Еще один странный аргумент. Во-первых, статус не гарантирует, что человек говорит правду. Во-вторых, еще раз подчеркнем: в тексте, на который ссылается Навальный, посол цитирует «широко распространенное мнение», а не свои источники и секретные данные.

5. Навальный ничего не говорит о другой части фразы, которую Усманов требует оспорить

Цитата из эфира

«Боже мой! Алишер Усманов переживает, что его обвинили в преступлении. Он в девяностые годы отсидел, по-моему, шесть лет в Узбекистане еще то ли за изнасилование, то ли за мошенничество, поэтому, во-первых, Алишер Усманов, безусловно, юридически является преступником и был преступником ».

Разбор

Навальный называет решение Верховного суда Узбекистана «бумажками» — и его недоверие можно понять, учитывая, что суд в этой стране нельзя назвать независимым. Того же мнения придерживается и сам Крэйг Мюррей. Но все-таки с формальной точки зрения Усманов прав: если человека оправдали, нельзя говорить, что он «юридически является преступником».