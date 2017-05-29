Навальный отвечает Усманову. Краткая версия

Оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Алишер Усманов продолжают обмениваться видеообращениями; одновременно предприниматель доказывает в суде, что не давал взятку премьеру Дмитрию Медведеву. В своих обращениях Усманов настаивал , что заработал свои деньги честно и никогда не участвовал в приватизации. Навальный по пунктам ответил Усманову, «Медуза» коротко пересказывает последнее заявление политика.

После двух видеообращений Алишера Усманова остался вопрос: а где же он заработал первые деньги? Сам Усманов рассказывает, что никогда не участвовал в приватизационных сделках, но это не так.

В 1990-х годах бизнесмен создал офшор, который каким-то образом («взятками? угрозами?») получил право на эксклюзивный экспорт продукции Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК). Этот офшор Усманов за три миллиона фунтов продал британской компании, в которой у Усманова была доля. Это и были первые деньги предпринимателя.

В дальнейшем британская компания начала скупать акции ОЭМК и Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК). Потом Усманов устроился в «Газпром», где заведовал покупкой горных активов, в том числе приобрел у той же британской фирмы (в которой он числился вице-президентом) акции ОМК и ГОКа. Вскоре «Газпром» решил, что эти активы ему не нужны и продал их Усманову — причем дешевле, чем тот их купил за деньги «Газпрома». В это время председателем совета директоров «Газпрома» был Дмитрий Медведев.

Алишер Усманов, как он сам и утверждает, платит налоги в России — но недостаточно. Продажа продукции его комбинатов ведется через офшоры, которые получают прибыль.

Усманов врет, что я обвиняю его в изнасиловании. В иске он пытается оспорить фразу: «Он в 1990-е годы отсидел, по-моему, шесть лет в Узбекистане еще, то ли за изнасилование, то ли за мошенничество». И это корректная фраза. А вообще, почему Усманов не судится с бывшим послом Великобритании в Узбекистане Крейгом Мюрреем, у которого на личном сайте до сих пор написано про обвинение в изнасиловании?

В своем видеообращении Усманов говорит, что сотрудники его комбинатов не работают под землей. На самом деле, работают. Посмотрите на сайт вакансий, там объявление: «Горнорабочий подземный 4 разряда».