Как в России запрещали расследование «Он вам не Димон». История «разной мути, чуши» в цепочке событий

31 мая судья Люблинского суда Москвы Марина Васина постановила удалить расследование «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией. Основателя организации Алексея Навального обязали убрать фильм о расследовании с ютьюба и закрыть сайт dimon.navalny.com . Решение стало первой формальной реакцией на материалы Навального и ФБК, касающиеся премьера России Дмитрия Медведева. «Медуза» в цепочке событий вспоминает, как на него раньше отвечали российские официальные органы.

Расследование «Он вам не Димон» было опубликовано 2 марта. Алексей Навальный рассказал, что премьер-министр Дмитрий Медведев пользуется дорогостоящими особняками и яхтами, оформленными на некоммерческие фонды. Всего через такие фонды, по оценке Навального, прошли 70 миллиардов рублей. Одну из усадеб знакомым Медведева подарил миллиардер Алишер Усманов, утверждал Навальный. Краткий пересказ расследования можно прочитать тут.

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В день публикации по поводу расследования успели высказаться некоторые упоминающиеся в нем люди, а также представители «Единой России» и другие официальные лица. Вот какой была их реакция:

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17 марта (через полмесяца) депутат от КПРФ Валерий Рашкин отправил запросы с просьбой проверить информацию из расследования в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ.

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4 апреля (через месяц) расследование впервые прокомментировал сам Медведев: «Берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его». Речь Медведева целиком есть тут.

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5 апреля Государственная дума официально отказалась проводить собственное расследование по мотивам сведений, опубликованных Навальным.

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12 апреля (через полтора месяца) Усманов впервые высказался по поводу расследования Навального и сразу подал против него иск о защите чести и достоинства.

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28 апреля (через два месяца) официальные ведомства начали отвечать на депутатский запрос Рашкина. Никаких нарушений они не нашли, а суть ответов сводится к этому:

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18 мая (через два с половиной месяца) Усманов записал видеообращение к Навальному, назвав его лузером и настоящим уголовником. Обмен видеороликами закончился тем, что Усманов объявил конкурс на лучшую пародию с призами.

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31 мая (через три месяца) суд по иску Усманова постановил удалить из интернета фильм «Он вам не Димон».