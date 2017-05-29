Усманов объявил конкурс пародий на свои видеообращения. Каждую неделю победитель получает iPhone 7 Plus

Миллиардер Алишер Усманов объявил конкурс на лучшие видео по теме своих видеообращений к политику Алексею Навальному. Каждую неделю Усманов будет выбирать лучший ролик, победитель получит iPhone 7 Plus — телефон, на который миллиардер записал первое видео.

Для сбора видео на конкурс Усманов завел паблик Usmanov Challenge. Победители также будут еженедельно получать футболку с мемом об Усманове, подписанную лично миллиардером.

В первом ролике, который выбрал Усманов, представлена нарезка его обращений, а также фрагментов передач YouTube-канала «Навальный LIVE». В ролике также есть вставки из фильма «Собачье сердце» Владимира Бортко (Усманов сравнивал Навального с персонажем Шариковым). Имя создателя роликов не приводится.

Помимо этого ролика Усманов также отметил создателей стикерпаков о себе в Telegram.