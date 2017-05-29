Усманов объявил конкурс пародий на свои видеообращения. Каждую неделю победитель получает iPhone 7 Plus

Алишер Усманов
10:35, 29 мая 2017
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Миллиардер Алишер Усманов объявил конкурс на лучшие видео по теме своих видеообращений к политику Алексею Навальному. Каждую неделю Усманов будет выбирать лучший ролик, победитель получит iPhone 7 Plus — телефон, на который миллиардер записал первое видео.

Для сбора видео на конкурс Усманов завел паблик Usmanov Challenge. Победители также будут еженедельно получать футболку с мемом об Усманове, подписанную лично миллиардером.

В первом ролике, который выбрал Усманов, представлена нарезка его обращений, а также фрагментов передач YouTube-канала «Навальный LIVE». В ролике также есть вставки из фильма «Собачье сердце» Владимира Бортко (Усманов сравнивал Навального с персонажем Шариковым). Имя создателя роликов не приводится.

Помимо этого ролика Усманов также отметил создателей стикерпаков о себе в Telegram.

18 мая Усманов записал первое обращение к Навальному, приурочив его к началу суда по иску о защите деловой репутации. Миллиардер назвал политика лузером и потребовал извинений за упоминание приговора об изнасиловании, который Усманов назвал выдумкой.
Навальный в ответ предложил Усманову провести дебаты по сути своих претензий — о передаче собственности фонду, связанному со знакомыми премьер-министра Дмитрия Медведева. Усманов во втором обращении отказался от дебатов.

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