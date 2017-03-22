Депутат от КПРФ попросил СК проверить «империю Медведева»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку сообщений о коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Обращение подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Копии направлены директору ФСБ, министру внутренних дел и генеральному прокурору РФ.

По поводу дворцов и дач Дмитрия Медведева... #КПРФ pic.twitter.com/woTqfj39u1 — Валерий Рашкин (@RashkinV) March 22, 2017

В тексте отмечается, что с информацией о возможной коррупционной деятельности главы правительство ознакомились «9-10 процентов граждан», а реакции на эти сообщения от российских властей не последовало.