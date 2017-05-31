Навальный отказался удалять фильм «Он вам не Димон». Что теперь будет с роликом?

1 . Что случилось?

2 . Суд считает, что ролик и сайт нужно удалять немедленно?

3 . Если после обжалования результат будет тот же, ролик будет удален?

4 . Навальному может что-то грозить за отказ выполнить решение суда?

5 . Со штрафом и ущербом понятно, но сам ролик в ютьюбе останется?

6 . И что, фильм «Он вам не Димон» и правда может исчезнуть из интернета?