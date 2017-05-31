Навальный отказался удалять фильм «Он вам не Димон». Что теперь будет с роликом?
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Что случилось?
31 мая Люблинский районный Москвы решил, что политик Алексей Навальный и ФБК должны удалить сайт, посвященный расследованию «Он вам не Димон» и убрать ролик с фильмом с ютьюба и других сайтов. Такого решения добились представители миллиардера Алишера Усманова — он считает, что Навальный распространяет сведения, порочащие его честь и деловую репутацию. Расследование посвящено «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Среди прочего там говорится, что Усманов подарил фонду, подконтрольному однокурснику Медведева, особняк на Рублевка, и таким образом дал взятку премьеру. У ролика «Он вам не Димон» на ютьюбе уже больше 21 миллионов просмотров.
2
Суд считает, что ролик и сайт нужно удалять немедленно?
Нет, в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу. В законную силу решение вступил после всех обжалований. На подачу апелляций у Навального есть месяц.
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Если после обжалования результат будет тот же, ролик будет удален?
Мы не знаем. Алексей Навальный уже сказал, что ничего удалять не будет, а такой судебный процесс нельзя назвать судебным процессом.
«То, что мы видели сегодня, нельзя назвать судебным процессом». Комментарий @navalny сразу после суда с Усмановым: https://t.co/MzlWFImA5g— Навальный LIVE (@navalnylive) May 31, 2017
4
Навальному может что-то грозить за отказ выполнить решение суда?
Да, теоретически за отказ выполнить решение суда Навального и ФБК могут оштрафовать по административной статье 17.15. В случае, если ответчики последовательно будут игнорировать решение суда, сумма штрафа может составить до 2500 рублей для Навального и 70 тысяч для ФБК. Кроме того, Усманов может потребовать возместить ущерб своей деловой репутации, связанной с тем, что порочащие сведения не удалили.
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Со штрафом и ущербом понятно, но сам ролик в ютьюбе останется?
Не факт. В 2013 году Конституционный суд России решил, что удалять сведения, которые признаны порочащими, — это в том числе обязанность сайтов. То есть YouTube и другие сайты должны сами об этом позаботиться. Если они не сделают этого добровольно, Усманов может обратиться в суд и потребовать удалить ролик в судебном порядке.
6
И что, фильм «Он вам не Димон» и правда может исчезнуть из интернета?
Конечно, нет. Окончательно удалить из интернета настолько популярный ролик невозможно. Даже если представители Усманова добьются, что основные площадки удалят фильм, все равно будут появляться новые и новые копии, фильм будет распространяться в соцсетях и торрентах. Усманов может попробовать воспользоваться «правом на забвение» — по закону, он может потребовать у поисковых систем удалить из выдачи ссылки на фильм. Но не факт, что запретительные меры сработают, а «запретный» ролик не станет еще популярнее.
7
А что будет с сайт с расследованием? Его заблокирует Роскомнадзор?
Нет, это не его дело. И представители ведомства уже подтвердили, что не будут блокировать сайт с фильмом и статьей.