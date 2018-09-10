Концерт Егора Крида в Дагестане отменили из-за угроз. Тимати решил, что их спровоцировал боец ММА Хабиб Нурмагомедов

Лейбл Black Star отменил в Дагестане концерты двух своих исполнителей — MC Doni и Егора Крида. Выступление MC Doni должно было пройти 8 сентября в Каспийске, Крида — 9 сентября в Махачкале. Представители лейбла объяснили отмену концертов «неспокойной обстановкой на местах». «Мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерты», — говорилось в инстаграме Black Star. На отмену выступления Крида отреагировал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, написавший в инстаграме: «Невелика потеря».

Концерт Крида отменили после угроз в соцсетях. В начале сентября в инстаграме Крида стали появляться комментарии с обещанием «навредить здоровью» певца, если он выступит в Дагестане. Комментаторы утверждали, что песни Крида идут вразрез с канонами ислама и развращают дагестанскую молодежь. «Кто-то хочет… чтобы в почете было подражание не нашим достойным предкам, а западному свободному образу жизни — секс, наркотики и рок-н-ролл», — утверждал один из комментаторов. Вскоре Крид заявил о желании удалить инстаграм, пожаловавшись на «толпу идиотов в комментариях».

Дагестанская полиция назвала угрозы в адрес певца экстремизмом. 8 сентября в инстаграме МВД Дагестана появилось предупреждение об ответственности за попытки сорвать концерт Крида. Полицейские заявили, что расценивают угрозы и оскорбления в адрес исполнителя как призывы к экстремистской деятельности и разжиганию межнациональной розни. Они пообещали предпринять необходимые меры для охраны порядка во время выступления Крида. Но это не помогло — концерт не состоялся.

Почему Криду стали угрожать, точно не известно. Возможно, все дело в посте бойца ММА . 14 августа Нурмагомедов выложил в инстаграме (5,3 миллиона подписчиков) ролик с выступления азербайджанского рэп-дуэта HammAli & Navai; видео, вероятно, было снято на июньском концерте группы в Махачкале. Спортсмен, который сам родился в Дагестане, подписал его так: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники». Нурмагомедова поддержал другой дагестанский боец смешанного стиля Ислам Махачев, написавший комментарий «Топливо для ада». Дуэт HammAli & Navai не работает с лейблом Black Star.

Основатель Black Star рэпер Тимати связал отмену концертов MC Doni и Егора Крида с влиянием Нурмагомедова. «В наших песнях нет призывов к экстремизму, к насилию; да, там присутствует любовная лирика. Я понимаю, что тебе многие песни не близки… но поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать, потому что это не нравится лично тебе, наверно, немножко неправильно», — сказал Тимати в видеообращении, которое записал к Нурмагомедову. Он также высказал мнение, что композиции дагестанских артистов по содержанию не очень сильно отличаются от песен московских исполнителей. «Надеюсь, мы сможем… урегулировать эту ситуацию без глупых межнациональных конфликтов», — сказал Тимати.