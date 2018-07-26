Когда фотоаппарат лучше, чем смартфонПартнерский материал

Боец MMA Конор Макгрегор избежал тюрьмы за нападение на автобус россиянина Хабиба Нурмагомедова

BBC News
16:46, 26 июля 2018
Надежный источник

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пошел на сделку со следствием по делу о нападении на автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

В рамках сделки с Макгрегора были сняты уголовные обвинения — в угрозах, нападении, повлекшем трамвы, и хулиганстве. Ему грозило до семи лет тюрьмы. 

Макгрегор, в свою очередь, обязался возместить причиненный ущерб, отработать пять дней на общественных работах, а также пройти курсы по управлению гневом. 

Нурмагомедов и Магрегор должны встретиться на ринге 6 октября. Некоторые наблюдатели полагали, что нападение на автобус — часть кампании по привлечению дополнительного внимания к бою.

Читайте также

новости

Глава фракции «Единой России» предложил Поклонской подумать о сдаче мандата. Вот что она ответила

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы