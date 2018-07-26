Боец MMA Конор Макгрегор избежал тюрьмы за нападение на автобус россиянина Хабиба Нурмагомедова
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пошел на сделку со следствием по делу о нападении на автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
В рамках сделки с Макгрегора были сняты уголовные обвинения — в угрозах, нападении, повлекшем трамвы, и хулиганстве. Ему грозило до семи лет тюрьмы.
Макгрегор, в свою очередь, обязался возместить причиненный ущерб, отработать пять дней на общественных работах, а также пройти курсы по управлению гневом.
Нурмагомедов и Магрегор должны встретиться на ринге 6 октября. Некоторые наблюдатели полагали, что нападение на автобус — часть кампании по привлечению дополнительного внимания к бою.