Я не мог сразу из-за командировки, но лучше поздно, чем никогда. Я бы не стал разговаривать с человеком с улицы, но у вас же президентские амбиции. Да, у нас есть коррупционные недостатки, но мы боремся с ними. Не надо махать моей декларацией как тряпкой — я заполнял ее еще до Росгвардии. Я служил в армии, был ударником труда и занимался бизнесом, когда вы еще на горшок садились. А вот вы кто вообще, Навальный? Вы марионетки из американской пробирки. У вас тайный союз меча и орала, вы хотите разделить Россию на части. Вы все гнилые внутри — Березовский, Ходорковский, Мальцев. Вы, наверное, чувствуете себя охотничьим псом, но в действительности — вы оппозиционная моська. Никто никогда не давал вам по заднице, но своим выступлением вы меня оклеветали, а в офицерской среде просто так прощать не принято. Как делалось испокон веков, я вызываю вас на поединок — на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас сочную хорошую отбивную. Если начнете съезжать с сатисфакции — будете слизняком. А если вы еще раз допустите оскорбительный тон в адрес моей семьи — я вытру о вас ноги и устрою шоу с показом для всего личного состава. Не будите лихо, господин Навальный.

Видеообращение целиком можно посмотреть в официальном канале Росгвардии на ютьюбе.