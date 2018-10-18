Своим обращением вы доказали, что ключевые места в руководстве власти занимают сумасшедшие. Своей глупостью вы позорите Россию. Вы говорите об офицерской чести, но чем вы это заслужили? Вы обстряпывали для Путина разные делишки, типа дворца в Геленджике, и за это получили погоны. В вашей биографии есть работа на авторитета Романа Цепова. Своими угрозами вы надеетесь заставить меня молчать. Но я не откажусь от своего мнения. Вы вор. Вы причастны к убийству Немцова. Ваша семья живет на грязные деньги. Вы хапнули себе госдачу Микояна. У вашей семьи недвижимости на 3,5 миллиарда рублей. Вы даже на шевронах воруете. Вызов на дуэль принимаю. Она состоится в виде дебатов в эфире Первого канала или любого федерального канала. Или на ютьюбе. Даю неделю на размышления. Шлите секундантов.

Целиком заявление Навального смотрите на ютьюбе.

Фото в анонсе: Алексей Навальный / YouTube