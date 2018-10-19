«Я его на другое приглашал». Золотов прокомментировал предложение Навального о дебатах

Глава Росгвардии Виктор Золотов ответил на предложение Алексея Навального провести дебаты в эфире федерального телеканала, заявив, что «приглашал его на другое», сообщает ТАСС.

«На дебаты? Я его приглашал на другое. Мы с ним не сходимся. Но на вопрос я его отвечу. И то, в чем он меня обвиняет, я тоже отвечу. Потом решим (в каком формате)», — сказал Золотов. Видео с его заявлением опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

Золотов подчеркнул, что приглашал Навального на спортивное соревнование, а сейчас его обвиняют в желании избить оппозиционера. «Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет», — отметил Золотов. Он пообещал вернуться к этому вопросу после суда.

18 октября Алексей Навальный опубликовал видеоответ на обращение Виктора Золотова, который вызвал оппозиционера на дуэль после расследования о поставке продуктов питания для Росгвардии. Навальный принял вызов Золотова и предложил провести дебаты в эфире одного из федеральных телеканалов.