шапито

Золотов вызвал Навального на дуэль. Теперь вызывают самого главу Росгвардии — на соревнования по плаванию и поединки в «крестики-нолики»

Meduza
11:06, 12 сентября 2018

В соцсетях начался флешмоб #ЗолотовЧеллендж, в рамках которого главу Росгвардии Виктора Золотова вызывают на разнообразные поединки. 

Днем ранее Золотов записал видеообращение, в котором вызвал на дуэль основателя ФБК Алексея Навального и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». 

Мы собрали в короткий ролик самые интересные вызовы для Золотова
Meduza

Призер чемпионата мира по плаванию Виктор Солдатов вызвал Золотова на заплыв в бассейне. «Ты будешь выглядеть как килька в томате на моем фоне. Я разделаю тебя как кит-убийца при своих ребятах», — сказал пловец. 

Вызываю коррупционера Золотова на плавательную дуэль, проигравший (или если он откажется) будет носить звание «тухлый малёк» #золотов #протест #Навальный #плавание

Опубликовано Viktor Soldatov Вторник, 11 сентября 2018 г.

Золотова вызывают на поединок по ЕГЭ по математике…

… на битву в «крестики-нолики»…

… и предлагают выяснить, кто дольше протянет на одном горохе.

А сотрудники ФБК записали для главы Росгвардии целую серию вызовов.

Мы собрали в короткий ролик самые интересные вызовы для Золотова
Meduza

С чего все началось

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы