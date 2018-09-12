В соцсетях начался флешмоб #ЗолотовЧеллендж, в рамках которого главу Росгвардии Виктора Золотова вызывают на разнообразные поединки.

Днем ранее Золотов записал видеообращение, в котором вызвал на дуэль основателя ФБК Алексея Навального и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

Мы собрали в короткий ролик самые интересные вызовы для Золотова Meduza

Призер чемпионата мира по плаванию Виктор Солдатов вызвал Золотова на заплыв в бассейне. «Ты будешь выглядеть как килька в томате на моем фоне. Я разделаю тебя как кит-убийца при своих ребятах», — сказал пловец.

Вызываю коррупционера Золотова на плавательную дуэль, проигравший (или если он откажется) будет носить звание «тухлый малёк» #золотов #протест #Навальный #плавание Опубликовано Viktor Soldatov Вторник, 11 сентября 2018 г.

Золотова вызывают на поединок по ЕГЭ по математике…

Решила поддержать флешмоб ребят с #КАКТУС и тоже записала обращение к главе Росгвардии #ЗолотовЧеллендж #ZolotowChallenge pic.twitter.com/v0UnISSPYd — Соболь Любовь (@SobolLubov) September 12, 2018

… на битву в «крестики-нолики»…

… и предлагают выяснить, кто дольше протянет на одном горохе.

А сотрудники ФБК записали для главы Росгвардии целую серию вызовов.

На улице холодно? Не выспались? Кончилась еда? Виноват в этом никто иной, как Виктор Золотов! И он должен ответить за это в честном поединке. Выкладывайте видео с вызовом Золотова на любой бой, который вам ближе, с тегом #ZolotowChallenge.



Мы уже вызвали, смотрите в видео ⬇️ pic.twitter.com/HauD3deYsS — Навальный LIVE (@navalnylive) September 12, 2018