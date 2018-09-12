Золотов вызвал Навального на дуэль. Теперь вызывают самого главу Росгвардии — на соревнования по плаванию и поединки в «крестики-нолики»
В соцсетях начался флешмоб #ЗолотовЧеллендж, в рамках которого главу Росгвардии Виктора Золотова вызывают на разнообразные поединки.
Днем ранее Золотов записал видеообращение, в котором вызвал на дуэль основателя ФБК Алексея Навального и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».
Призер чемпионата мира по плаванию Виктор Солдатов вызвал Золотова на заплыв в бассейне. «Ты будешь выглядеть как килька в томате на моем фоне. Я разделаю тебя как кит-убийца при своих ребятах», — сказал пловец.
Вызываю коррупционера Золотова на плавательную дуэль, проигравший (или если он откажется) будет носить звание «тухлый малёк» #золотов #протест #Навальный #плаваниеОпубликовано Viktor Soldatov Вторник, 11 сентября 2018 г.
Золотова вызывают на поединок по ЕГЭ по математике…
Решила поддержать флешмоб ребят с #КАКТУС и тоже записала обращение к главе Росгвардии #ЗолотовЧеллендж #ZolotowChallenge pic.twitter.com/v0UnISSPYd— Соболь Любовь (@SobolLubov) September 12, 2018
… на битву в «крестики-нолики»…
Хватит это терпеть! До встречи на дуэли, господин Золотов. #ЗолотовЧеллендж #ZolotowChallenge pic.twitter.com/9VYb8L1OVX— Иван Коновалов (@ikonovalovlive) September 12, 2018
… и предлагают выяснить, кто дольше протянет на одном горохе.
#золотовчеллендж Вызываю Золотова на поединок pic.twitter.com/anVB74tl9W— Хоббит Отшельник (@RussianHobbit) September 12, 2018
А сотрудники ФБК записали для главы Росгвардии целую серию вызовов.
На улице холодно? Не выспались? Кончилась еда? Виноват в этом никто иной, как Виктор Золотов! И он должен ответить за это в честном поединке. Выкладывайте видео с вызовом Золотова на любой бой, который вам ближе, с тегом #ZolotowChallenge.— Навальный LIVE (@navalnylive) September 12, 2018
Мы уже вызвали, смотрите в видео ⬇️ pic.twitter.com/HauD3deYsS