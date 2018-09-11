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«Никто как следует не давал по заднице, оппозиционная моська, отбивную сделаю». Как глава Росгвардии говорит про Навального

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12:19, 11 сентября 2018
Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к политику Алексею Навальному. Обращаясь к Навальному, который на момент публикации видео отбывал административный арест, Золотов использовал такие слова, как «слизняк» и «оппозиционная моська», а также обещал сделать из Навального «сочную отбивную». Вот самый яркий фрагмент выступления Золотова. Полную версию видеообращения можно посмотреть тут, а вот его краткий пересказ.
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Росгвардия (по-разному!) отвечает на расследование Навального. В трех частях

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