Суд удовлетворил иск поставщика продуктов Росгвардии к Навальному

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск мясокомбината «Дружба народов» о защите деловой репутации, поданный к Алексею Навальному из-за его расследования о поставках продовольствия Росгвардии.

Предприятие требовало удалить расследование и опубликовать опровержение.

Юрист ФБК Александр Головач заявил о планах обжаловать решение. «Считаем, что сведения были достоверными и не порочат деловой репутации мясокомбината, потому что не мясокомбинат устанавливал цены и предъявлял требования по качеству продукции — это делал заказчик, Росгвардия», — цитирует его РБК.

В расследовании ФБК утверждалось, что после того, как комбинат «Дружба народов» стал единственным поставщиком продовольствия Росгвардии, закупочные цены резко и неоправданно выросли. Позже стало известно, что дело о поставках продуктов по завышенным ценам также возбудила ФАС по просьбе ФСБ.

Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызывал Навального «на дуэль» и угрожал «сделать из него отбивную». Оппозиционер предложил Золотову формат дебатов, но тот отказался.