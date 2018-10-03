Мясокомбинат «Дружба народов» подал в суд на Навального. Компания фигурирует в расследовании ФБК о закупках для Росгвардии

Исковое заявление мясокомбината, сообщает „Интерфакс“, было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 1 октября. К производству оно пока не принято.

Предприятие ООО «Мясокомбинат „Дружба народов“, фигурировавшее в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продовольствия Росгвардии, подало в суд на Алексея Навального.

В расследовании ФБК, опубликованном в августе, говорилось, что после того, как ООО „Мясокомбинат „Дружба народов“ в 2017 году стал единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии, закупочные цены резко (и неоправданно) выросли.

Владельцем зарегистрированной в Крыму „Дружбы народов“, указывалось в расследовании, числится Борис Кантемиров — бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД. По версии ФБК, Кантемиров может быть связан с главой Росгвардии Виктором Золотовым (в МВД Золотов был его начальником), а также с бизнесменами из окружения премьер-министра Дмитрия Медведева.

Из-за расследования ФБК глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального „на дуэль“. Видеообращение Золотова было опубликовано в тот момент, когда Навальный в очередной раз находился под административным арестом. Ответить Золотову он пока не успел.