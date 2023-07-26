Основателю Grouр-IB Илье Сачкову дали 14 лет по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил к 14 годам лишения свободы основателя Grouр-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене, сообщил «Интерфакс». Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Кроме того, Сачкову назначен год ограничения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Илья Сачков на оглашении приговора Пресс-служба Мосгорсуда

В ходе прений сторон государственное обвинение просило приговорить Сачкова к 18 годам лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Процесс в отношении Сачкова проходил в закрытом режиме. Адвокаты Сачкова отметили, что Мосгорсуд рассмотрел дело в «спринтерском темпе» — за десять рабочих дней.

Защита Сачкова обжалует приговор и обратится к президенту России, сообщает РБК со ссылкой на F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB).

Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене в сентябре 2021 года. По версии следствия, он передал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Официально фабула дела, как и других дел о госизмене, не разглашается.

По данным Bloomberg, Сачкова обвинили в том, что он передал правительству США данные о хакерской группировке . По другим версиям, Сачков передал на Запад данные о бывшем подрядчике Кремля Владиславе Клюшине, которого экстрадировали из Швейцарии в США, или о главе хакерской группировки Evil Corp Максиме Якубце.

Илья Сачков считает, что к его преследованию причастны начальник второго оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Олег Кашенцов и бывший руководитель этого отдела Сергей Михайлов. По словам основателя Group-IB, он оказался в заключении «по оговору» Михайлова, которого 2019 году приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене.

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