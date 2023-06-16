Основатель Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, назвал причастным к своему преследованию высокопоставленного сотрудника ФСБ

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене и с 2021 года находящийся в СИЗО, обвинил в своем преследовании начальника второго оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Олега Кашенцова и бывшего руководителя этого отдела Сергея Михайлова, осужденного по делу о госизмене. Об этом говорится в телеграм-канале Сачкова.

В канале опубликовано видео, записанное Сачковым за несколько месяцев до ареста. В начале записи он говорит: «Если вы видите это видео, значит со мной что-то произошло или происходит. Больница, тюрьма, исчезновение — что-то, что является экстраординарным, но к чему мы уже, наверное, привыкли». О существовании этого видео в декабре 2021 года писал Forbes.

В посте, которые следует за видео, Сачков утверждает, что еще до ареста понимал, что против него «готовится серьезная провокация». По его словам, Кашенцов «сработал в довольно прозрачной связке с экс-начальником отдела и американским шпионом Сергеем Михайловым», по оговору которого Сачков, как он утверждает, оказался в СИЗО. Сергей Михайлов — бывший начальник второго управления Центра информационной безопасности ФСБ. В 2019 году Михайлова приговорили к 22 годам колонии по обвинению в госизмене.

В видео, записанном в 2021 году, Сачков также упоминает Кашенцова.

«Отдельный привет я хочу передать Олегу Иннокентьевичу Кашенцову, который работает в ФСБ и отвечает за безопасность нашего интернета в каком-то смысле этого слова. Благодаря таким людям безопасности у нас в стране нет», — говорится Сачков.

Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ 15 июня опубликовал заявление Сачкова на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Его подлинность «Медуза» подтвердить не может. В нем основатель Group-IB пишет, что обвинения против него построены на «голословных утверждениях» Михайлова и «его бывшего подчиненного Олега Кашенцова». Сачков утверждает, что, по версии следствия, более 10 лет назад он «якобы передал иностранцам секретную информацию», полученную от Михайлова, который в тот момент был одним из руководителей ЦИБ ФСБ и «курировал весь российский IT-сектор». По словам Сачкова, именно он «обратил внимание» ФСБ на преступления Михайлова и выступал свидетелем обвинения на суде по делу полковника.

Сачков утверждает, что Михайлов решил «отыграться» и так как не мог «отомстить раскрывшим его сотрудникам» Управления собственной безопасности ФСБ, то в качестве жертвы решил выбрать его. В заявлении Сачков пишет, что информацию от Михайлова Кашенцов использовал для возбуждения уголовного дела о госизмене против него. Он также утверждает, что Кашенцов «активно противодействовал» бизнес-проектам Group-IB, а также передавал ему прямые и косвенные угрозы. По мнению Сачкова, «охлаждало пыл заговорщиков» то, что достижения Group-IB были неоднократно отмечены президентом России Владимиром Путиным.

В конце своего заявления Сачков отмечает, что несмотря на его нахождение в СИЗО, Group-IB удалось «эффективно противостоять кибератакам» Украины. По его словам, ни один из клиентов компании не пострадал от кибератак «в условиях », именно его компания «пресекла махинации с рассылкой мобилизационных документов якобы от имени Минобороны».

Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене в сентябре 2021 года. По версии следствия, он передал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Подробности дела неизвестны. Сачков вину не признает.

Bloomberg писал, что Сачкова якобы обвиняют в том, что он передал американским властям данные о Fancy Bear — хакерской группировке, которую связывают с российской военной разведкой и которая, предположительно, участвовала в кибератаках перед выборами президента США в 2016 году. Издание также отмечало, что Сачков и Михайлов знали друг друга и годами работали вместе. Собеседники Bloomberg говорили, что Сачков и Михайлов якобы предоставили западным чиновникам информацию, которая помогла США доказать причастность России к хакерским атакам перед выборами.