Основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестовали по обвинению в госизмене. Главное

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Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Основателя и гендиректора компании Group-IB Илью Сачкова заподозрили в госизмене. Он задержан, утром 29 сентября суд санкционировал его арест на два месяца. В штаб-квартире компании 28 сентября прошли обыски — в пресс-службе заявляли, что следственные мероприятия завершились вечером, однако в ночь на 29 сентября возле офиса, как сообщал RTVi, все еще дежурили мужчины в масках и камуфляжной одежде. Утром 29 сентября, как пишет «Коммерсант», офис продолжил работать как обычно.

Сачков не признает вины, сообщил источник ТАСС. В чем именно его обвиняют, пока неясно — из комментария источника можно сделать вывод, что речь идет о «передаче секретных данных иностранной разведке». Телеграм-канал «112» без ссылки на конкретный источник пишет, что преследование Сачкова может быть связано с бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, который в 2019 году по обвинению в госизмене получил 22 года колонии.

В Group-IB заявили, что сотрудники компании уверены в невиновности Сачкова и его честной деловой репутации. Как уточнили в пресс-службе, сейчас юристы изучают постановление суда об аресте Сачкова. Выдвинутые обвинения и обстоятельства дела в компании комментировать не стали, сославшись на проведение процессуальных действий. Руководство компанией на ближайшее время возьмет на себя второй сооснователь Дмитрий Волков — накануне RTVi сообщал, что с ним, как и с Сачковым, не удавалось связаться, однако никакой официальной информации о проводимых с ним следственных действиях не последовало.

Инвестор Group-IB Андрей Романенко в ответ на просьбу о комментарии заявил «Медузе», что «ему неудобно говорить, он взлетает на самолете», бывший инвестор компании Александр Чачава сказал, что «не в курсе происходящего». По информации источника «Медузы» в IT-отрасли, в последнее время Group-IB «умудрились поругаться со всеми — и с конкурентами, и с партнерами, и с регуляторами, и с силовиками». «Индустрия вообще удивлялась, кто же у них крыша и кто же им помогает, потому что они вели себя довольно жестко», — сказал источник.

Следствие не раскрывает подробностей дела. Уголовные дела по статье о госизмене подследственны ФСБ; из-за того, что материалы содержат гостайну, обычно судебные процессы идут в закрытом режиме, а с адвокатов берут подписки о неразглашении. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что следствию «необходимо объясниться, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России», выразив уверенность, что в противном случае это дело станет «критическим ударом по сектору и его инвестиционной привлекательности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что дело «не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату», так как «обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой». Песков заявил, что в Кремле не располагают деталями, однако подчеркнул, что дело против Сачкова нельзя сравнивать с преследованием основателя Baring Vostok Майкла Калви, так как между этими делами «однозначно нет никакой связи».

Group-IB — одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Она специализируется на борьбе с кибератаками и онлайн-мошенничеством и расследует высокотехнологичные преступления. Среди крупнейших клиентов компании — Сбербанк, Альфа-банк, «Мегафон» и «Ростех». Group-IB также является официальным партнером Интерпола и Европола и участвует в спецоперациях этих организаций, а также помогает российским правоохранительным органам в раскрытии случаев кибермошенничества в РФ. Сачков стал одним из сооснователей компании в 2003 году, когда ему было всего 17 лет. В 2016 году американская редакция Forbes включила его в список наиболее перспективных бизнесменов в мире, не достигших тридцатилетнего возраста.

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