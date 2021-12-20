Forbes: основатель Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, год назад записал видео на случай своего ареста или убийства

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Основатель компании Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в госизмене, около года назад записал и разослал своим близким видео, в котором допустил, что его могут арестовать или убить. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на три источника, близких к предпринимателю.

Существование такого видео журналу подтвердил журналист Андрей Лошак. Он снимал Сачкова для своего сериала о хакерах, который скоро должен выйти на сервисе «Кинопоиск».

Ролик Сачкова начинается со слов «Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме». Больше никаких цитат из него Forbes не приводит.

В ролике Сачков допускает, что на него совершат покушение, рассказал журналу один из друзей предпринимателя. По словам собеседника, Сачков думал, что его отравят, а последние месяцы на свободе он говорил в том числе про обвинение в госизмене. Сачков не раз замечал за собой слежку, добавил его друг.

Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене в сентябре. По версии следствия, он передал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Официально фабула дела не разглашается. Сачков вину не признает.

По информации агентства Bloomberg, Сачкова обвинили в том, что он передал американскому правительству данные о Fancy Bear — хакерской группировке, которую связывают с российской военной разведкой и которая, как считается, участвовала в кибератаках перед выборами президента США в 2016 году.

По другим версиям, Сачкова обвиняют в передаче Западу информации про бывшего подрядчика Кремля Владислава Клюшина, которого задержали в Швейцарии и экстрадировали в США, или про главу хакерской группировки Evil Corp. Максима Якубца, который попал под американские санкции по обвинению в киберпреступлениях.

Сачков добивается своего перевода из СИЗО под домашний арест. Он заявил, что не знает, является ли уголовное дело против него ошибкой или следствием его «открытой нетерпимости ко всему, что связано с компьютерной преступностью и мошенничеством… и уважению к международному праву».

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