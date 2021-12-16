«Понимаю, что я не всем приятен. Но это не делает меня изменником Родины». Основатель Group-IB Илья Сачков написал обращение из СИЗО

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Основатель Group-IB Илья Сачков, арестованный по делу о госизмене, подтвердил, что его дело не связано с самой компанией и его работой в ней. Об этом говорится в его обращении из СИЗО, которое через адвокатов оказалось в распоряжении «Интерфакса» и РБК.

По его словам, этот факт «вселяет определенную надежду» на то, что следствие установит его невиновность в рамках этого дела.

Я не знаю, ошибка ли это или результат моей открытой нетерпимости ко всему, что связано с компьютерной преступностью и мошенничеством вне страновых границ и уважению к международному праву, как следствие. Прекрасно понимаю, что я не всем понятен, не всем приятен, не всем нравлюсь. Равно как знаю, что в вопросах борьбы с преступностью нередко бываю категоричен и жесток в своих высказываниях. И не только в этом: с лженаукой, гомеопатией, гадалками и лентяями у меня тоже не срослось. Но все это не делает меня преступником а, тем более, изменником Родины.

Основатель Group-IB заявил, что «искренне любит свою Родину», и поэтому вменяемая статья кажется ему «настолько обидной и абсурдной». Он призвал всех, кто это понимает, поддержать «уникальную компанию Group-IB и ее команду».

Сачков добавил, что практически лишен права на переписку, и за время, проведенное в СИЗО «Лефортово», получил только одно письмо.

Илью Сачкова арестовали по обвинению в госизмене в конце сентября. По версии следствия, основатель Group IB, передал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Официально фабула дела не разглашается. Сачков вину не признает.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Сачков предоставил американскому правительству информацию о попытках хакерской группировки Fancy Bear, которую связывают с ГРУ, повлиять на выборы президента США в 2016 году.

23 ноября Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Сачкова до 28 февраля 2022 года. Защита пыталась обжаловать это решение, но 16 декабря Мосгорсуд оставил его в силе.

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