Bloomberg: основателя Group-IB Илью Сачкова обвинили в госизмене из-за того, что он якобы передал США данные о «хакерcкой группе ГРУ»

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Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Дело о государственной измене в отношении основателя компании Group-IB Ильи Сачкова могли возбудить из-за того, что он, предположительно, передал США данные о российских хакерах, участвовавших в кибератаках перед выборами президента США в 2016 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на слова четырех источников, знакомых с делом.

По словам собеседников агентства, Сачков предоставил американскому правительству информацию о «хакерской группе российской военной разведки ГРУ», известной как Fancy Bear, и ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016 году. Информация Сачкова, как говорят трое источников, позволила США идентифицировать 12 «агентов ГРУ», причастных к хакерской атаке.

Агентство Bloomberg не смогло выяснить, связано ли это с обвинениями, выдвинутыми в адрес Сачкова. Официально ФСБ России , утверждая лишь, что Сачков передал иностранному государству «сведения, составляющие государственную тайну». В ФСБ не стали комментировать, связано ли преследование Сачкова с предполагаемым вмешательством России в выборы 2016 года.

После задержания Сачкова российские СМИ писали, что арест главы Group-IB может быть связан с уголовным делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, которого в 2019 году приговорили к 22 годам колонии по обвинению в госизмене. Источники Bloomberg заявили, что Сачков и Михайлов знали друг друга и годами работали вместе. «В итоге оба предоставили западным чиновникам информацию, которая помогла США доказать причастность России к хакерским атакам перед выборами», — пишет агентство, ссылаясь на знакомых Сачкова и Михайлова.

Источники Bloomberg предположили, что Сачкова в том числе могли обвинить в госизмене из-за того, что он передал представителям Запада информацию о бизнесмене Владиславе Клюшине, которого связывают с Кремлем и считают бывшим владельцем телеграм-канала «Незыгарь». В марте Клюшина арестовали в Швейцарии по запросу США по обвинению в инсайдерской торговле. Адвокат Клюшина говорит, что его клиента собираются обвинить во вмешательстве в выборы в США.

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Пересказал Александр Бакланов