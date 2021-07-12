Глава Росприроднадзора по «праву на забвение» убрала из «Яндекса» и Google ссылки о себе и о Франции. Год назад у ее семьи нашли дом под Ниццей
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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова воспользовалась законом о «праве на забвение», который позволяет убрать из выдачи поисковиков ссылки на часть материалов о себе. Внимание на это обратило издание «МБХ медиа».
Из поисковой выдачи для российских пользователей пропала часть материалов по запросам «Светлана Радионова», «Светлана Радионова Франция», «Светлана Радионова Ницца».
В «Яндексе» при вводе этих запросов появляется предупреждение, что часть результатов поиска убрали по закону о «праве на забвение». В Google при вводе запросов появляется сообщение о том, что часть результатов могли исключить из списка в соответствии с российским законодательством. О каких материалах идет речь, неизвестно.
В компании «Яндекс» сообщили, что убирают из выдачи только те ссылки, на которые в своем заявлении указал пользователь. При этом он должен представить решение суда, которое подтверждает, что опубликованные данные являются ложными.
В пресс-службе Google «МБХ медиа» пояснили, что удаленные по «праву на забвение» страницы, не исчезают из поиска полностью, «они продолжают появляться для других поисковых запросов». В «Яндексе» «МБХ медиа» заявили, что механизм исполнения закона работает аналогичным образом.
В июне 2020 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил, что семья главы Росприроднадзора Светланы Радионовой владеет недвижимостью, в том числе во французском городе Жуан-ле-Пен, расположенном между Ниццей и Каннами. Эту и другую недвижимость фонд оценил в 720 миллионов рублей. Основатель ФБК Алексей Навальный указывал, что Радионова с 1999 года работает на госслужбе, не занималась бизнесом, а ее родители — пенсионеры.