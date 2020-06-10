ФБК нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость в Москве и под Ниццей на 720 миллионов рублей

Семья главы Росприроднадзора Светланы Радионовой владеет несколькими элитными квартирами в Москве, а также в курортном французском городе Жуан-ле-Пен, расположенном между Ниццей и Каннами. Об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Как выяснил ФБК, семья чиновницы владеет тремя соседними квартирами в жилом комплексе на Цветном бульваре: собственниками двух из них является отец Радионовой, еще одной — ее мать. Помимо этого, мать чиновницы владеет квартирами в Фурманном переулке в Москве и в Жуан-ле-Пен, а также 600-метровым домом с участком в Подмосковье. Общую стоимость недвижимости ФБК оценивает в 720 миллионов рублей.

Как отмечает Навальный, Радионова работает на госслужбе с 1999 года, о ее занятии бизнесом ничего не известно. Ее родители — пенсионеры.