Ведущая телеканала «Россия 1» , предположительно, пользуется самолетом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Авторы публикации утверждают, что это стало возможным из-за близких отношений журналистки и президента государственного банка ВТБ Андрея Костина.

По данным ФБК, Аскер-заде с 2018 года использует бизнес-джет, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Сейчас самолет принадлежит офшорной компании, никак не связанной с ВТБ. Сотрудники фонда утверждают, что смогли подтвердить связь Наили Аскер-заде с самолетом, сопоставив города, где она брала интервью, фотографии из ее инстаграма и все передвижения лайнера.

Стоимость самолета достигает 60 миллионов долларов (3,9 миллиарда рублей). При этом в ФБК допускают, что Bombardier Global 6000 может находиться в аренде. Стоимость аренды, говорится в расследовании, составляет 559 тысяч рублей за час полета. За месяц с 4 августа по 3 сентября 2019 года самолет совершил 16 перелетов общей продолжительностью 51,5 часа; таким образом, делает вывод ФБК, аренда могла обойтись в 28,9 миллиона рублей за месяц.

Фонд борьбы с коррупцией также утверждает, что у Аскер-заде есть 62-метровая яхта SEA&US, стоимость которой составляет 62 миллиона долларов (почти четыре миллиарда рублей). Сотрудники ФБК обнаружили яхту, изучая передвижения самолета Bombardier Global 6000. Чтобы подтвердить, что Наиля Аскер-заде находилась на SEA&US, авторы расследования сравнили фотографии яхты со снимками из инстаграма телеведущей, где видны детали судна. В фонде отметили, что официально владелец яхты неизвестен — она анонимно оформлена на офшорную компанию.

«Яхта. Самолет. Девушка. Запретная любовь за ваш счет» — новое расследование Алексея Навального Алексей Навальный

В этом же расследовании ФБК рассказал о недвижимости, которая принадлежит Наиле Аскер-заде. В двух выписках из Единого госреестра недвижимости сказано, что с 2015 года Наиля Вагиф кызы Аскер-заде владеет 53 сотками земли и домом площадью 923 квадратных метра, расположенными в коттеджном поселке «Жуковка-3» в Подмосковье. Стоимость дачи, по оценке фонда, составляет не менее 250 миллионов рублей.

До того, как собственником стала Аскер-заде, дачей владела офшорная компания «Ренангтон инвестментс». ФБК связывает ее с другим офшором «Эралмор холдингс», на которую записана квартира, ранее принадлежавшая главе ВТБ Андрею Костину.

Также в расследовании упоминаются две квартиры в жилом комплексе «Новая Остоженка» в Москве, о которых ранее писал «Проект». ФБК представил две выписки из реестра недвижимости, где сказано, что в 2011 году Аскер-заде стала собственницей квартиры площадью 229 квадратных метров, а в 2014-м — 155-метровых апартаментов. В первом случае квартиру ей подарил руководитель «дочки» ВТБ на Кипре Кирилл Зимарин; второй квартирой до Аскер-заде владел банк ВТБ. Сама журналистка говорила в интервью Tatler, вышедшем в июне 2019 года, что у нее есть одна квартира в Москве: «И да — она большая».

Также в собственности телеведущей, по данным журналистов, около четырех месяцев находился участок земли на Рублевке площадью почти 43 тысячи квадратных метров. Землю оценивали в 2,8 миллиарда рублей. Сама журналистка отрицала связь с этим участком.

«Проект» ранее писал, что у Наили Аскер-заде и Андрея Костина многолетний роман; сами они это не подтверждали. В интервью Tatler Аскер-заде отмечала, что у нее есть любимый мужчина: «Но кто он, я подробно рассказывать не буду. Кому надо, те и так про это знают».

В апреле 2019 года «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор заблокировал около тысячи ссылок на интернет-ресурсы, в которых упоминались президент ВТБ Андрей Костин и телеведущая. Тогда же издание Baza сообщило, что сервис «Яндекс.Дзен» удалил его о квартире, которая сперва принадлежала ВТБ, а затем была оформлена на Аскер-заде.

Пересказал Александр Бакланов