«Открытые медиа»: телеведущая Наиля Аскер-заде продала свой участок на Рублевке. Его оценивали в 2,8 миллиарда рублей

Ведущая телеканала «Россия 1» продала принадлежавший ей участок земли на Рублевке площадью почти 43 тысячи квадратных метров, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные Росреестра.

Аскер-заде стала владелицей этой земли в феврале 2019 года. Уже в июле участок был продан компании «Годовари Девелопмент», созданной за месяц до сделки. Ей владеют два офшора с Британских Виргинских островов, собственники которых неизвестны. Директор «Годовари Девелопмент» Алексей Соколовский раньше руководил компанией, строившей жилой комплекс «Аэролофт» у метро «Аэропорт», сообщают «Открытые медиа».

На рублевский участок Наили Аскер-заде первым обратил внимание «Проект» в начале августа. Эта земля расположена в деревне Раздоры в четырех километрах от МКАД. Сейчас там растет лес, но по документам участок предназначен для «индивидуального жилищного строительства».

Аскер-заде купила участок у Тимура Клиновского — сына Тимофея Клиновского, девелопера и бывшего акционера компании «Вимм-билль-данн». «Проект» оценил стоимость земли в 2,8 миллиарда рублей. Аскер-заде заявила изданию, что участок принадлежит не ей.

По информации «Проекта», Наилю Аскер-заде связывает многолетний роман с главой ВТБ Андреем Костиным; по некоторым данным, у пары есть дети.

В апреле издание Baza сообщило, что сервис «Яндекс.Дзен» удалил его о квартире в Москве, которая сперва принадлежала ВТБ, а затем — Наиле Аскер-заде.

Позже выяснилось, что с осени 2018 года Роскомнадзор заблокировал около тысячи ссылок на интернет-ресурсы, где упоминались ВТБ, Костин и Аскер-заде. Доступ ограничили по двум судебным решениям на основе исков ВТБ о защите деловой репутации.