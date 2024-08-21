В России перестали открываться Telegram, WhatsApp, «ВКонтакте», Steam, Discord и многие другие сервисы Роскомнадзор: это DDoS-атака. «Роскомсвобода»: это попытка заблокировать Telegram

Alexander Nemenov / AFP / Scanpix / LETA

В работе многих сервисов в России днем 21 августа произошел масштабный сбой. Судя по сообщениям на сайтах, отслеживаюших сбои, начиная с 14:00 в России с перебоями работали мессенджеры Telegram и WhatsApp, приложение IP-телефонии Skype, интернет-энциклопедия «Википедия», сервис распространения видеоигр Steam, мессенджер Discord, соцсеть «ВКонтакте», сервис трансляций Twitch, магазин приложений для iOS AppStore. Также сообщается о проблемах в работе мобильных операторов и провайдеров, в том числе «Ростелекома». Ксения Собчак пишет, что пользователи также сообщали, что не открывается сайт с порнографическим контентом PornHub.

Сообщения о проблемах появились на сайтах Downdetector и Downradar. О сбоях в работе многочисленных сервисов также сообщается на сайте одного из подразделений Роскомнадзора, которое занимается мониторингом сбоев. В то же время портал «Сбой.рф», который отслеживает сбои в работе интернет-сервисов в России, вовсе перестал открываться.

Downdetector

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Первым сбой заметили пользователи Telegram и WhatsApp. Судя по комментариям на сайте Downdetector, Telegram не работал в России, Казахстане и Узбекистане. По словам пользователей Telegram, в Москве приложение работает только при включении VPN, при этом в других странах сбои не наблюдаются. WhatsApp не работает только в России, в других странах проблем нет, сообщил директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Эксперт предположил, что российские власти начали блокировки WhatsApp и Telegram в России.

Один из комментариев о сбое на сайте DownRadar DownRadar

Издание Baza сообщило 20 августа, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда они оба находились в Баку (Путин находился там 18-19 августа). По информации издания, Путин отказался встречаться. Независимых подтверждений этой информации нет.

Роскомнадзор заявил, что масштабный сбой произошел из-за DDoS-атаки. «21 августа с 14:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — говорится в сообщении ведомства. Количество жалоб на сайтах, отслеживающих сбои, начало снижаться около 15:00 мск. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») сообщили Forbes, что в сети оператора проблем нет. В «Ростелекоме» также отметили, что сеть работает в штатном режиме. В МТС отказались от комментариев.

Эксперты считают, что проблемы с доступом к множеству сервисов в России похожи на блокировку властями, пишет «Агентство». «Такое обычно бывает, когда они включают так называемый „режим антимессенджер“», — сказал директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. По его словам, такие же проблемы возникали в Дагестане во время погромов, в Якутии и в Башкирии во время протестов. «У меня полное ощущение, что что-то случилось, но теперь на федеральном уровне», — считает Климарев.

Сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян сказал «Агентству», что происходит «централизованное воздействие». Технический директор «Роскомсвободы», основатель Privacy Accelerator Станислав Шакиров, в свою очередь, добавил: «Роскомнадзор, судя по всему, пытался блокировать Telegram, а дальше блокировка Telegram шатает и остальные ресурсы в рунете. Такое было уже в 2018 году, ровно тот же сценарий».

Роскомнадзор ранее уже пытался заблокировать мессенджер Telegram в России. Telegram был заблокирован по решению суда, блокировка продолжалась с 16 апреля 2018 года по 18 июня 2020 года, при этом фактически мессенджер все это время продолжал работу. За время блокировки многие политики и ведомства стали пользоваться мессенджером для публикации официальной информации. После того, как Роскомнадзор и прокуратура решили перестать пытаться заблокировать Telegram в России, тогдашний замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка мессенджера технически невозможна.

В России в июле-августе 2024 года наблюдались перебои в работе видеохостинга YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу сервиса. При этом провайдер «Ростелеком» утверждал, что технические проблемы возникли в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей. В Google отмечали, что никаких технических проблем со стороны компании нет.

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