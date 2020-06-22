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Почему в России разблокировали Telegram? В Минкомсвязи назвали две причины

Источник: Meduza
Роскомнадзор и прокуратура <a href="https://meduza.io/short/2020/06/18/dva-goda-popytok-blokirovki-telegram-v-rossii-kak-eto-bylo" target="_blank">решили</a> прекратить попытки заблокировать мессенджер Telegram в России, поскольку его блокировка технически невозможна, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Он также отметил, что этому способствовало сотрудничество команды Telegram в борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Волин <a href="https://tass.ru/ekonomika/8742175" target="_blank">вновь</a> <a href="https://ria.ru/20200622/1573310945.html" target="_blank">повторил</a>, что Минкомсвязь никогда не инициировала блокировку Telegram, это было решение суда.
Роскомнадзор и прокуратура решили прекратить попытки заблокировать мессенджер Telegram в России, поскольку его блокировка технически невозможна, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Он также отметил, что этому способствовало сотрудничество команды Telegram в борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Волин вновь повторил, что Минкомсвязь никогда не инициировала блокировку Telegram, это было решение суда.

Фото в анонсе: BigTunaOnline / Shutterstock.com