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Почему в России разблокировали Telegram? В Минкомсвязи назвали две причины
13:12, 22 июня 2020
Источник: Meduza
Роскомнадзор и прокуратура
решили
прекратить попытки заблокировать мессенджер Telegram в России, поскольку его блокировка технически невозможна, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Он также отметил, что этому способствовало сотрудничество команды Telegram в борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Волин
вновь
повторил
, что Минкомсвязь никогда не инициировала блокировку Telegram, это было решение суда.
Фото в анонсе: BigTunaOnline / Shutterstock.com
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