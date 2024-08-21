В России перестали открываться Telegram и WhatsApp

В работе мессенджера Telegram днем 21 августа произошел сбой, следует из сообщений на сайте Downradar. Проблемы также наблюдаются в других странах, в комментариях на сайте Downdetector сообщается, что Telegram не работает в Казахстане и Узбекистане.

По словам пользователей Telegram, в Москве приложение работает только при включении VPN, при этом в других странах мессенджер работает как обычно, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Сбой также наблюдается в работе WhatsApp в России, обратил внимание директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Он отметил, что в других странах нет проблем с доступом к мессенджеру. «Осторожно, новости» отмечает, что недоступна десктопная версия WhatsApp.

Михаил Климарев предположил, что власти начали блокировки WhatsApp и Telegram в России.

Пользователи в России также сообщили о проблемах в работе сайта «Википедия», отмечает «Осторожно, новости». Как пишет vc.ru, по данным Downdetector, проблемы с доступом возникли и с другими сайтами, в том числе мобильных операторов, а также Skype, Steam, Discord.

О сбоях в работе мобильных операторов также сообщается на сайте одного из подразделений Роскомнадзора, которое занимается мониторингом сбоев. Кроме того, перестал открываться портал «Сбой.рф», который отслеживает сбои в интернет-сервисах в России.

Пользователи в России ранее на этой неделе, 19 августа, столкнулись со сбоями в работе Telegram. Михаил Климарев тогда предполагал, что власти готовят блокировку мессенджера.

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Издание Baza сообщило 20 августа, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда они оба находились в Баку (Путин находился там 18-19 августа). По информации издания, Путин отказался встречаться. Независимых подтверждений этой информации нет.

В России в июле-августе наблюдались перебои в работе видеохостинга YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу сервиса. При этом провайдер «Ростелеком» утверждал, что технические проблемы возникли в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей. В Google отмечали, что никаких технических проблем со стороны компании нет.

подробнее о сбое в работе Telegram и WhatsApp

В России перестали открываться Telegram, WhatsApp, «ВКонтакте», Steam, Discord и многие другие сервисы Роскомнадзор: это DDoS-атака. Эксперты: это попытка заблокировать Telegram

подробнее о сбое в работе Telegram и WhatsApp

В России перестали открываться Telegram, WhatsApp, «ВКонтакте», Steam, Discord и многие другие сервисы Роскомнадзор: это DDoS-атака. Эксперты: это попытка заблокировать Telegram