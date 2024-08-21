Роскомнадзор объяснил сбой в работе Telegram, «Яндекса» и других сервисов DDoS-атакой

Сбой в работе ряда интернет-сервисов был связан с DDoS-атакой на операторов связи, объявила пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

«По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКН.

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Около 14:00 мск в России перестали без VPN работать многие сервисы, в том числе мессенджеры WhatsApp и Telegram, сайты российских банков, «Яндекс», «ВКонтакте», сервис для отслеживания сбоев «Сбой.рф» и многие другие.

Что еще известно об этом В России перестали открываться Telegram и WhatsApp