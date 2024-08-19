Пользователи в России столкнулись со сбоями в работе Telegram. Предполагается, что власти готовят блокировку мессенджера

Пользователи Telegram в России в ночь на 19 августа столкнулись со сбоями в работе мессенджера. Сообщения о том, что телеграм не работает без VPN, поступали, в основном, из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, следует из данных сервисов «Сбой.рф» и Downradar.

Директор Общества защиты интернета и автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев предположил, что причина сбоя — попытка или тестирование блокировки российскими властями. На это, по его мнению, в частности указывает то, что сбои были зафиксированы только в России, а, например, у сервиса Downdetector, собирающего информацию о работе интернет-ресурсов в разных странах, данных о неполадках у телеграма нет.

Тот факт, что сбой в работе Telegram, носил локальный характер, обсуждают и на форумах, посвященных цензуре в интернете.

В начале августа Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Signal якобы «за нарушение законодательства». Также с начала августа пользователи в России массово жалуются на сбои в работе ютьюба. Речь, как предполагается, идет о намеренных действиях по замедлению скорости воспроизведения видео.

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