ФБК опубликовал скрытую съемку из «дворца Путина» в Геленджике Поместье отремонтировали. Теперь там есть часовня с троном. Аквадискотека на месте!

«Дворец Путина» на мысе Идокопас под Геленджиком реконструировали для президента РФ, утверждается в совместном расследовании Фонда борьбы с коррупцией и «Проекта».

В январе 2021 года ФБК выпустил документальный фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В нем рассказывалось о том, что под Геленджиком для Владимира Путина выстроили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. Это видео стало самым популярным в российском ютьюбе по итогам года.

Путин публично отрицал, что ему принадлежит эта недвижимость. Российская пропаганда публиковала репортажи, показывая голые стены дворца. А затем миллиардер и друг президента Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца, заявив, что через два года сделает из него апарт-отель.

Как выяснили авторы нового расследования, ремонт дворца завершился в феврале-марте 2023 года. Он не выполняет функции гостиницы, а по-прежнему предназначен для Владимира Путина.

В распоряжении ФБК оказались четыре часа видео, снятые скрытой камерой внутри дворца в Геленджике. Оператора, проводившего съемки, расследователи называют «нашим смелым агентом».

Спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны и даже домашняя часовня, где мы оценим настоящую степень его безумия и увидим, что Путин молится сам на себя. Сегодня мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем вам, кем он является на самом деле — обезумевшим старым диктатором, который даже во время развязанной им же самим войны, не может остановиться и продолжает строить себе дворец.

Алексей Навальный

Издание «Проект» опубликовало рабочую документацию строительной компании «Велесстрой», занимавшейся реконструкцией дворца. Журналисты изучили новые поэтажные планы дворца и пришли к выводу, что строители практически ничего не изменили с точки зрения проектировки помещений и только дали им новые названия. Спальни стали именоваться апартаментами, музыкальная гостиная и читальня — лобби, обеденный зал — рестораном.

На скрытой съемке из дворца среди прочего запечатлены аквадискотека, ставшая в 2021 году мемом, личный бассейн для президента, несколько видов душевых комнат, массажные кабинеты, хамам, парильня, криосауна, прочие спа-зоны, тренажерный зал, а также собственный театр.

Как обращают внимание авторы расследования, в бывших гостиной и читальне, теперь замаскированных под лобби, после ремонта значительно изменился интерьер. Если раньше на стенах читальни висели романтические фрески с нейтральными сюжетами, то сейчас их сменили репродукции картин исторических сражений, в том числе Бородинской битвы и Ледового побоища. По центру здесь расположена самая большая картина «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!», на которой изображен Александр Невский. Ее оригинал находится в Большом Кремлевском дворце. В бывшей музыкальной гостиной теперь представлены картины с морской тематикой и портреты адмиралов Павла Нахимова, Федора Ушакова и Ивана Крузенштерна.

В предыдущем плане «дворца Путина» был зал игровых машинок. Сейчас на его месте возведена часовня. «Помещение достаточно гнетущее. Мраморный пол с узором, темные обои, стены по периметру комнаты отделаны декоративными металлическими панно с какими-то не очень православно выглядящими крестами», — описывает его ФБК.

В центре часовни есть аналой, а напротив него большой иконостас, где в центре изображен Иисус Христос, по правую руку — Богородица, а по левую — Святой князь Владимир. Согласно церковной традиции, такое расположение указывает на то, что часовня носит имя князя Владимира. В часовне также есть стасидия — трон, на котором можно сидеть во время продолжительных служб. В церквях такие троны предназначались для царей, их называли царским местом.

Еще одна комната «дворца Путина», которая многих заинтересовала в первом расследовании ФБК, — кальянная со шестом для стриптиза. Теперь она называется лаунж-зоной. «По сути и назначению ничего не поменялось — тут лишь заменили холодный паркет на ковролин, но сохранили арки по периметру. Полукруглые диваны тоже на месте», — рассказывают авторы расследования.

На этаже выше расположены 11 спален. Основные хозяйские занимают площадь в 275 квадратных метров. Они обставлены статуями, бюстами и дорогими предметами интерьера, поставленными западными компаниями.

Как выяснил «Проект», стройматериалы для дворца приобретали у немецкой Knauf, финской Tikkurila, французской Ananbo. Во дворце есть сантехника от немецких компаний Jorger, Тece, Emco и Hansgrohe, итальянских Gessi и Vismara Vetro, швейцарских Geberit и Laufen, японской Omoikiri.

Светильники — от итальянской Flos, испанских Mantra и Aromas del Campo, бельгийской Modular, китайской Osram. Люксовые люстры — от французских Baguès и Baccarat, британской Vaughan, итальянских Аrizz, Estro&Luminara и Il Paralume Marinai.

Эксклюзивная мебель — итальянских брендов Zanaboni, Scappini & C, Salda, Provasi, Roberto Giovannini, OAK, Mobili Di Castello, Angelo Cappellini, Andrea Fanfani и Medea.

Строительство и содержание дворца по-прежнему финансируется государственными компаниями под видом несуществующих услуг, утверждает ФБК. Так, две структуры компании «Транснефть», возглавляемой другом Путина Николаем Токаревым, — «Транснефть-Сервис» и «Транснефть-Терминал» — ежемесячно выплачивают по 25 и 30 миллионов рублей соответственно за аренду неких нежилых помещений во дворце. В общей сложности они тратят на это 660 миллионов рублей в год.

Как писала «Медуза» в своем расследовании 2021 года, во «дворце Путина» также есть 16-уровневый подземный комплекс. В этом «спорт-бункере», как следует из документов, полученных ФБК, есть целый ледовый комплекс с хоккейным полем, трибунами, баром, рестораном, залом игровых автоматов, баней, парикмахерской, массажным и косметологическим кабинетами.

В завершении расследования ФБК демонстрируется снятая скрытой камерой бытовка с общим туалетом для рабочих, которые заняты на строительстве «дворца Путина». На ее стенах есть надписи. Одна из них гласит «Леха, ты был прав!»

Вот так путинская Россия и устроена. У него — гигантский дворец, мечта обезумевшего от воровства и вседозволенности диктатора. А строят его обычные люди, обычные работяги, трудящиеся за копейки, которым не положен даже нормальный туалет. И все они прекрасно понимают: и про вранье про апарт-отель, и про сказки из телевизора, и про Ротенберга. У них нет сомнений, для кого они строят дворец. И что Леха был абсолютно точно прав.