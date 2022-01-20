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Команда Навального показала сотни фотографий из «дворца Путина» Интерьеры почти в точности совпадают с 3D-визуализацией из расследования, вышедшего год назад

Источник: Навальный
Фотография из архива, опубликованного сторонниками Навального

Соратники Алексея Навального выпустили новое расследование, посвященное «дворцу Путина». В нем они показали несколько сотен реальных фотографий, сделанных внутри резиденции в Геленджике.

Кабинет
Фотография из архива, опубликованного командой Навального
Театр
Фотография из архива, опубликованного командой Навального
Ванная
Фотография из архива, опубликованного командой Навального
Кальянная
Фотография из архива, опубликованного командой Навального

В оригинальном расследовании, которое вышло год назад, интерьеры помещений были смоделированы с помощью компьютерной графики — на основе имевшихся у авторов фильма чертежей здания и каталогов мебели.

Авторы нового фильма отметили, что в большинстве случаев показанные год назад 3D-модели с высокой точностью совпадают с реальными интерьерами дворца. Команда Навального не уточнила, когда и каким образом были сделаны фотографии — отметив лишь, что это было до того, как «Россия 1» выпустила репортаж из резиденции, где показывалось, что там идет ремонт.

Если вам казалось, что в фильме мы с интерьерами перегнули, преувеличили и приукрасили, вы очень ошибались. Жизнь, как это бывает, превзошла любые наши ожидания.

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Алексей Навальный

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