РБК описал планы раздела «Яндекса» на российский и международный бизнес В инвесторы российской структуры планируют пригласить Керимова, Потанина, Вексельберга и других миллиардеров

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Консультанты и менеджмент нидерландской компании Yandex N.V. — головной структуры «Яндекса» — рассматривают несколько вариантов раздела бизнеса на российский и международный. Один из них предполагает привлечение в качестве инвесторов российского бизнеса богатейших бизнесменов страны, рассказали источники РБК.

Вот как, по версии издания, выглядит один из сценариев раздела. Yandex N.V. учредит российскую структуру, в которой будет единственным владельцем. Туда будет перенесен механизм «золотой акции», внедренный в «Яндексе» в 2019 году. Право управлять этой структурой на пять лет получит фонд менеджеров. А Yandex N.V., в свою очередь, получит право развивать четыре проекта за рубежом: беспилотников, облачных технологий, образовательного проекта «Яндекс.Практикум» и проекта разметки данных «Толока». Также, возможно, компании Yandex N.V. будет выплачено 300-400 миллионов долларов.

О том, что в России «Яндексом» после раздела будет управлять фонд менеджеров, в декабре писал The Bell. По информации издания, в фонд войдут Алексей Кудрин (после российского вторжения в Украину он покинул пост главы Счетной палаты и стал советником в «Яндексе», по информации СМИ, помогая согласовать раздел компании с российскими властями) и еще три топ-менеджера компании. Источники «Медузы» и The Bell называли Кудрина вероятным председателем совета директоров новой российской структуры «Яндекса». РБК упоминает его лишь как одного из участников фонда менеджеров.

По этому же сценарию на следующем этапе реорганизации Yandex N.V. сохранит 49% российской структуры «Яндекса», а 51% продаст инвесторам за четыре миллиарда долларов. По словам одного из источников РБК, состав инвесторов еще не определен, но менеджеры Yandex N.V. хотят привлечь частный бизнес и уже сформировали предварительный перечень тех, с кем они были бы готовы начать переговоры. В него вошли российские миллиардеры, в том числе Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Владимир Лисин, Татьяна Бакальчук и другие.

Сенатор, бывший основной владелец золотопромышленной компании «Полюс» Сулейман Керимов;

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин;

Совладелец производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор;

Акционеры «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун;

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг;

Бизнесмен Сергей Попов;

Семейный траст владельца «Уралсиба» Владимира Когана;

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий;

Председатель совета директоров «Киевской площади» Год Нисанов;

Совладелец производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев;

Совладелец «Северстали», TUI AG, «Силовых машин», Nord Gold и «Ленты» Алексей Мордашов;

Совладелец Evraz Александр Абрамов;

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук;

Президент «Интерроса» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин;

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон;

Бывший совладелец Трубной металлургической компании и «Синары» Дмитрий Пумпянский;

Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников;

Совладелец и президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев;

Частный инвестор Леонид Богуславский.

Всего в списке потенциальных инвесторов 20 человек. Один из источников РБК заявил, что он неокончательный. По словам другого собеседника издания, «многие из этого списка удивятся, что они вообще там есть». РБК связался с представителями некоторых бизнесменов, никто из них не подтвердил возможность войти в капитал российской структуры «Яндекса». Представитель одного из бизнесменов заявил РБК, что Владимир Потанин «заинтересован в экономическом контроле, но менеджмент опасался, что через него тот получит возможность влиять на принятие решений».

Альтернативный вариант реорганизации «Яндекса» похож на вариант, описанный выше, но не предусматривает продажу 51% российской структуры компании, пишет РБК. Один из источников издания заявил, что «схем больше, чем две, но часть из них уже неактуальна». По словам двух собеседников РБК, окончательно схема реорганизации должна быть утверждена до конца весны 2023 года. Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

Сейчас «Яндекс» через нидерландскую компанию Yandex N.V. контролирует семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и менеджмент компании. При этом летом 2022 года, после российского вторжения в Украину, Волож попал под санкции Евросоюза и покинул все должности в «Яндексе». Также в санкционный список ЕС был включен один из руководителей компании Тигран Худавердян, после этого также ушедший с менеджерских постов.

О том, что «Яндекс» собирается разделиться на российский и международный бизнесы, первыми сообщили источники «Медузы» в апреле 2022 года. Они также говорили, что на международном рынке «Яндекс» планирует развивать облачные сервисы и беспилотники. Тогда пресс-служба «Яндекса» заявляла, что никаких планов по разделу компании нет, но в ноябре они были подтвержены официально. Было объявлено, что головная структура Yandex N.V. будет развивать направления «облаков», беспилотников и образования, выйдет из числа владельцев российского бизнеса и сменит название, а бренд «Яндекс» останется за российской структурой, которой будет управлять менеджмент.

Вот что еще о разделе «Яндекса» узнала «Медуза»

The Bell ранее называл среди возможных участников пула инвесторов Романа Абрамовича, который уже владеет миноритарной долей в «Яндексе». Сам Абрамович отрицал свое участие в разделе компании. По информации «Медузы», изначально рассматривался вариант, что миллиардер будет единственным инвестором российской структуры «Яндекса», но в одиночку ему «докупать [долю к своему миноритарному пакету] не дали», и он потерял интерес к активу. Интерес других инвесторов, по словам источников «Медузы», может зависеть от трудностей с текущей оценкой «Яндекса», на которую влияют в том числе западные санкции против ее основателя Аркадия Воложа и бывшего гендиректора Тиграна Худавердяна, а также угроза включения в санкционные списки самой компании.

«С такими предложениями [об инвестициях в „российский „Яндекс““] к Лисину никто не обращался, это слухи какие-то. С такими предложениями может обращаться только акционер, а точная структура по „Яндексу“ [после раздела] не определена. И потом, покупать „окрашенный актив“, учитывая, что Волож под санкциями, смысла нет», — заявил «Медузе» источник, близкий к председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину, который, по информации РБК, фигурирует в списке потенциальных инвесторов. Представители самого НЛМК заявили РБК, что предложений по поводу «Яндекса» Лисину не поступало.

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