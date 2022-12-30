Аркадий Волож объявил об уходе из «Яндекса»

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Сооснователь и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил о своем уходе из компании. Как сообщает , прощальный пост Волож опубликовал во внутреннем портале компании.

«В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским „Яндексом“, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании», — говорится в сообщении.

Волож также сообщил, что сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании, а про себя он добавил, что занимается четырьмя международными стартапами, развивающимися вне холдинга.

«„Яндекс“ — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе — с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны», — закончил свое обращение Волож.

Аркадий Волож попал под европейские санкции в начале июня. Вскоре после этого сооснователь компании покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

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